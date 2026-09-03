Джордж Клуни растрогал Венецию признанием в любви к жене 1 3.09.2026, 15:44

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Джордж и Амаль Клуни

Актер также выступил в защиту журналистов и людей искусства.

Джордж Клуни получил почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф на открытии 83-го Венецианского кинофестиваля. 65-летний актер и режиссер использовал церемонию не только для благодарностей, но и для эмоционального признания в любви своей жене Амаль, а также для защиты свободы слова и искусства, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

«Мне не хватает слов, чтобы описать, как сильно я люблю свою жену. Я горжусь ею», — сказал Клуни со сцены. Он также пошутил о девятилетних близнецах Элле и Александре, заявив, что дети — единственные люди, которым понравился его Бэтмен.

Затем речь актера приобрела серьезный тон. Клуни предупредил об опасности тех, кто пытается использовать страх для влияния на общество.

«Первыми власть пытается заставить замолчать не политиков, а журналистов, которые задают неудобные вопросы», — заявил Клуни. Давление также направлено на художников, писателей, актеров и музыкантов, которые отказываются от простых ответов и заставляют людей сопереживать тем, кого они никогда не встречали.

«Истории всегда опасны для тех, кто сеет страх», — подчеркнул актер.

Клуни признал, что кино не способно остановить войны, снизить инфляцию или исправить выборы. Однако, по его словам, искусство напоминает людям, что незнакомец может оказаться героем чьей-то истории.

Завершая речь, актер призвал общество сохранять решимость, любовь и уважение, чтобы пройти через нынешние испытания вместе.

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