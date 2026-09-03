AP: Настроения в России изменились 6 3.09.2026, 10:50

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Война вернулась «домой», и игнорировать ее стало сложнее.

Война, которую президент Владимир Путин развязал против Украины 4,5 года назад, этим летом вернулась домой в Россию, и игнорировать ее стало сложнее, пишет Associated Press. Ежедневные рои беспилотников закрывали российские аэропорты, атаковали нефтеперерабатывающие заводы и поджигали склады Wildberries и Ozon.

По данным Министерства обороны РФ, собранным Associated Press, в июне, июле и августе над Россией и временно оккупированным Крымом было перехвачено более 43 300 украинских беспилотников. За тот же период прошлого лета было перехвачено около 7700 беспилотников.

«Мы жили обычной жизнью, а потом вдруг вот так», – говорит московская пенсионерка Маргарита Терехова.

Настроение в России изменилось

Первая крупная атака этим летом произошла 3 июня, когда был атакован нефтяной терминал под Санкт-Петербургом как раз в тот момент, когда там начался главный экономический форум. С тех пор Украина атаковала нефтеперерабатывающие заводы, а также склады Wildberries и Ozon – от Москвы до Екатеринбурга на Уральских горах и Омска в Сибири.

Эта интенсивная кампания – с расширением географии и увеличением числа беспилотников – шокировала россиян, говорит Денис Волков, директор социологической компании «Левада-центр».

Крис Уифер, генеральный директор консалтинговой компании Macro-Advisory Ltd., работающей в Москве, заявил, что осведомленность о войне возросла, а самоуспокоенность по этому поводу уменьшилась.

«Люди больше возмущаются, больше говорят», – сказал он.

Слухи о возможной мобилизации и выборы

Также наблюдается нервозность, вызванная постоянными слухами о надвигающейся мобилизации. Это побудило некоторых россиян покинуть страну. Одна 23-летняя москвичка рассказала AP, что уехала в прошлом месяце со своим мужем, опасаясь, что его могут призвать в армию. Она считает, что многие чувствуют истощение от войны, которая теперь может повлиять на «жизнь любого человека в любом уголке страны».

Волков и Уифер заявили, что это повышение осведомленности и снижение настроения не приводят к антивоенным демонстрациям, общественным беспорядкам или даже к достаточному количеству протестных голосов, чтобы повлиять на результаты голосования.

Но такие вещи, как явка и «дебаты перед выборами», все еще важны для властей, сказал Уифер, даже при почти определенном исходе.

Татьяна Становая из Евразийского центра Карнеги заявила, что снятие либеральной партии «Яблоко» с выборов показало, что власти не хотят, чтобы избирательная кампания превратилась в дебаты «за и против мира».

При этом голосование должно послужить сигналом того, что Путин и Кремль держат все под контролем, и что люди готовы делать «все, что от них потребуют власти».

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