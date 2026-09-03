К российским пропагандистам приставили росгвардейцев 1 3.09.2026, 10:37

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Чтобы охранять от украинских атак.

Росгвардия взяла под охрану руководителей российских телеканалов из-за угрозы украинских атак, сообщили четыре осведомленных источника «Агентства». Инициатива исходила от главы силового ведомства Виктора Золотова. Сотрудник одного из федеральных каналов рассказал, что теперь Росгвардия сопровождает практически всех теленачальников, однако не все из них в восторге от таких мер, поскольку это подразумевает постоянную слежку со стороны силовиков.

Решение распространяется и на телеведущих. Один из них недавно отмечал день рождения в Москве и приехал на праздник с машиной охраны, сообщил другой источник. Еще один собеседник издания, знакомый с главами российской пропаганды, подтвердил, что, если раньше первых лиц каналов лишь периодически сопровождала вневедомственная охрана, подчиненная Росгвардии, то теперь присутствие силовиков стало значительно заметнее.

Охрану пропагандистов начали усиливать еще в первые месяцы войны, однако тогда подобные меры коснулись только самых известных из них. Например, публично об этом заявляла главред RT Маргарита Симоньян после того, как в августе 2022 года в результате подрыва автомобиля погибла Дарья Дугина — дочь философа и идеолога «Русского мира» Александра Дугина.

В апреле 2023 года в петербургском кафе взорвали z-блогера Владлена Татарского (Максима Фомина) В мае того же года сдетонировала бомба в автомобиле писателя Захара Прилепина — он получил тяжелые ранения, его водитель погиб.

Также российские силовики отчитывались о предотвращенных покушениях на известных пропагандистов, включая Симоньян, Владимира Соловьева, Ольгу Скабееву и Дмитрия Киселева.

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