закрыть
25 января 2024, четверг, 16:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о ликвидации «военкора» Татарского

7
  • 25.01.2024, 15:17
  • 3,434
Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о ликвидации «военкора» Татарского

Это самый большой срок для женщины в истории России.

2-й Западный окружной военный суд РФ на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил Дарью Трепову, обвиняемую по делу о гибели «военкора» Владлена Татарского, к 27 годам лишения свободы, сообщает «Медуза».

Треповой были предъявлены обвинения по статьям о теракте (именно так произошедшее квалифицировало следствие), незаконном обороте взрывчатых веществ и подделке документов. По первой статье она получила 18 лет лишения свободы, по второй — 13 лет, по третьей — два года. Путем частичного сложения сроков получилось 27 лет.

Прокуратура просила для обвиняемой 28 лет колонии.

Сама Трепова не признала вины ни по одной из вменяемых ей статей. При этом она не отрицала, что принесла в кафе, где выступал Татарский, статуэтку с взрывчаткой, но, по ее словам, не знала, что находится внутри. Трепова в последнем слове попросила прощения у потерпевших и всех, кто из-за ее действий оказался вовлечен в дело.

Приговор в 27 лет — самый строгий приговор женщине в истории России. В 2023 году Ростовский областной суд приговорил Инессу и Викторию Тарвердиевых — членов «банды амазонок», которых признали виновными в многочисленных убийствах и грабежах, — к 25 годам лишения свободы.

Эксперты считают, что сопоставимые сроки в 25–28 лет назначают убийцам, которые совершили убийство с особой жестокостью, глумлением. По итогам резонансной атаки на Нальчик в 2005 году, когда погибли 35 сотрудников органов правоохранителей и 14 мирных жителей, максимальный срок для террористов составил 25 лет.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип