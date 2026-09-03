Евродепутат призвал усиливать санкции против Лукашенко 3.09.2026, 10:33

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Михал Кобоско

Фото: wikipedia.org

Нельзя вестись на трюки диктатора.

Насколько важны санкции против ближайшего союзника Путина, режима Лукашенко, для поддержания давления на российскую экономику?

На этот вопрос сайту Charter97.org ответил заместитель председателя Делегации Европарламента по связям с Беларусью, польский евродепутат Михал Кобоско:

— Я считаю, что они настолько же важны, как санкции против России. Белорусская экономика очень тесно срослась с российской экономикой. Беларусь также использовалась для обхода санкций, наложенных на российские компании. Лукашенко не вовлек Беларусь напрямую в войну против Украины в смысле участия белорусской армии, но постоянно балансирует на самой грани, пытаясь показать, что он независим, а на самом деле сегодня он полностью зависит от России. Так что до тех пор, пока в Беларуси сохраняется ситуация, при которой у власти диктатор, незаконно называющий себя президентом Беларуси, эти санкции должны сохраняться, а Беларусь должна рассматриваться как продолжение интересов Российской Федерации.

Мы видим и ценим гуманитарную роль администрации президента Трампа в вопросе освобождения людей из тюрем, и мы это не критикуем. Но что вызывает у нас сомнения — это то, что Лукашенко отпускает несколько заключенных и как бы покупает себе отмену части американских санкций, хотя мы знаем, что, отпуская часть людей, он никак не меняет репрессивную политику по отношению к собственному обществу, и в тюрьмы в Беларуси попадают новые заключенные.

Поэтому нельзя позволять себя обманывать такими трюками, используемыми режимом Лукашенко, и эти санкции, по нашему мнению, должны оставаться в силе. Нельзя ослаблять санкции против Беларуси до тех пор, пока там не будут введены демократические права, не смогут состояться настоящие выборы и не закончится власть КГБ над людьми, потому что это режим, который крайне жестоко относится к своим собственным гражданам, что недопустимо для Европы.

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