В МИД Италии объяснили, как подозреваемый в диверсии мог получить визу в Минске 7 3.09.2026, 9:43

7,130

Будет проведено расследование.

Глава МИД Италии Антонио Таяни пообещал проверить, действительно ли один из подозреваемых в диверсии в аэропорту Лейпциг/Галле въехал в шенгенскую зону по итальянской туристической визе, выданной в Минске, передает Euractiv.

«Будет проведено расследование, чтобы проверить факты», — сказал Таяни.

При этом министр связал произошедшее с более широкой угрозой диверсионной деятельности против Евросоюза.

«Все это, однако, подтверждает, что существуют попытки со стороны государств проводить действия против ЕС, в том числе используя людей, которые могут не иметь судимостей и не находиться под подозрением. Когда я говорю, что мы должны оставаться начеку, я говорю это не без оснований, потому что знаю, какие методы они используют. Я знаю, какими инструментами эти страны всегда пользовались, в том числе в прошлом, и поэтому мы должны продолжать быть бдительными», — заявил он.

Между тем в комментарии Die Zeit Таяни отметил, что документ выдают, если заявитель соответствует требованиям и в отношении него нет предупреждений в соответствующих базах.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили о двух подозреваемых в диверсии в аэропорту Лейпциг/Галле. Как утверждается, один из них — белорус, имеющий российский паспорт. Предположительно, он получил итальянскую туристическую визу в Минске в конце апреля и по ней въехал в Шенгенскую зону. У второго подозреваемого, помимо латвийского, также имеется российский паспорт.

Отметим, эксперты называют посольство Италии в Минске «самым щедрым» на выдачу туристических виз белорусам.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Евросоюза в целом поддержали запрет на въезд в ЕС для россиян, участвовавших в войне против Украины, и более жесткие визовые ограничения для российских туристов.

Инциденты с дронами в немецком аэропорту

Напомним, ранее власти Германии возложили на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле. Глава МВД Александр Добриндт заявил, что характеристики обнаруженного дрона соответствуют схеме российских «гибридных операций» в Европе.

По данным СМИ, один из двоих подозреваемых — белорус, въехавший в ЕС по итальянской туристической визе.

В качестве ответных мер Германия решила с 18 сентября закрыть российское генконсульство в Бонне, прекратить работу «Русского дома» в Берлине и ужесточить правила въезда для граждан России. Российского посла Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии и вручили ноту протеста. Москва обвинения отвергла.

Первый дрон со взрывчаткой обнаружили в аэропорту Лейпцига поздно вечером 4 августа рядом с украинским грузовым самолетом Ан-24. По данным следствия, беспилотник должен был атаковать самолет, который используют для перевозки военных грузов, однако взрывное устройство не сработало — предположительно, из-за неисправности детонатора. Разведка США заявила, что дрон принадлежал спецслужбам России.

Второй беспилотник нашли вечером 14 августа на поле в Кабельскетале в земле Саксония-Анхальт — эта территория примыкает к западной части аэропорта Лейпцига. Криминалисты также обнаружили там около 50 граммов взрывчатого вещества.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com