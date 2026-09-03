В МИД Италии объяснили, как подозреваемый в диверсии мог получить визу в Минске

В МИД Италии объяснили, как подозреваемый в диверсии мог получить визу в Минске7
- 3.09.2026, 9:43
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Будет проведено расследование.
Глава МИД Италии Антонио Таяни пообещал проверить, действительно ли один из подозреваемых в диверсии в аэропорту Лейпциг/Галле въехал в шенгенскую зону по итальянской туристической визе, выданной в Минске, передает Euractiv.
«Будет проведено расследование, чтобы проверить факты», — сказал Таяни.
При этом министр связал произошедшее с более широкой угрозой диверсионной деятельности против Евросоюза.
«Все это, однако, подтверждает, что существуют попытки со стороны государств проводить действия против ЕС, в том числе используя людей, которые могут не иметь судимостей и не находиться под подозрением. Когда я говорю, что мы должны оставаться начеку, я говорю это не без оснований, потому что знаю, какие методы они используют. Я знаю, какими инструментами эти страны всегда пользовались, в том числе в прошлом, и поэтому мы должны продолжать быть бдительными», — заявил он.
Между тем в комментарии Die Zeit Таяни отметил, что документ выдают, если заявитель соответствует требованиям и в отношении него нет предупреждений в соответствующих базах.
Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили о двух подозреваемых в диверсии в аэропорту Лейпциг/Галле. Как утверждается, один из них — белорус, имеющий российский паспорт. Предположительно, он получил итальянскую туристическую визу в Минске в конце апреля и по ней въехал в Шенгенскую зону. У второго подозреваемого, помимо латвийского, также имеется российский паспорт.
Отметим, эксперты называют посольство Италии в Минске «самым щедрым» на выдачу туристических виз белорусам.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Евросоюза в целом поддержали запрет на въезд в ЕС для россиян, участвовавших в войне против Украины, и более жесткие визовые ограничения для российских туристов.
Инциденты с дронами в немецком аэропорту
Напомним, ранее власти Германии возложили на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле. Глава МВД Александр Добриндт заявил, что характеристики обнаруженного дрона соответствуют схеме российских «гибридных операций» в Европе.
По данным СМИ, один из двоих подозреваемых — белорус, въехавший в ЕС по итальянской туристической визе.
В качестве ответных мер Германия решила с 18 сентября закрыть российское генконсульство в Бонне, прекратить работу «Русского дома» в Берлине и ужесточить правила въезда для граждан России. Российского посла Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии и вручили ноту протеста. Москва обвинения отвергла.
Первый дрон со взрывчаткой обнаружили в аэропорту Лейпцига поздно вечером 4 августа рядом с украинским грузовым самолетом Ан-24. По данным следствия, беспилотник должен был атаковать самолет, который используют для перевозки военных грузов, однако взрывное устройство не сработало — предположительно, из-за неисправности детонатора. Разведка США заявила, что дрон принадлежал спецслужбам России.
Второй беспилотник нашли вечером 14 августа на поле в Кабельскетале в земле Саксония-Анхальт — эта территория примыкает к западной части аэропорта Лейпцига. Криминалисты также обнаружили там около 50 граммов взрывчатого вещества.