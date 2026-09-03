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Зеленский уволил высокопоставленного сотрудника СБУ

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  • 3.09.2026, 10:12
  • 8,168
Зеленский уволил высокопоставленного сотрудника СБУ
Владимир Зеленский

После перестрелки в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины Олега Храмова после перестрелки 2 сентября в Киеве. Он занимал должность начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ.

Соответствующий указ № 868/2026 украинский лидер подписал в тот же день. Документ опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Храмова Олега Витальевича с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины», – отмечается в распоряжении.

Стоит отметить, что Храмов возглавлял Департамент охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины с 6 марта 2023 года.

Что предшествовало

2 сентября сотрудники Службы безопасности Украины и Главного управления разведки предотвратили теракт, который готовила российская ФСБ. Целью вражеских спецслужб был один из лидеров российского оппозиционного движения.

Вероятно, речь идет о заместителе командира Российского добровольческого корпуса Степане Каплунове, который несколько дней назад исчез возле собственного дома.

Адвокат Степана Каплунова позже заявил, что в ночь на 2 сентября сотрудники СБУ доставили командира РДК в его квартиру для проведения срочного обыска. По его словам, военнослужащие ГУР, находившиеся в доме, после этого подняли тревогу, и вскоре на место начали прибывать их сослуживцы.

Как утверждает адвокат, между представителями силовых структур возник конфликт, в ходе которого сотрудники СБУ открыли огонь. В результате перестрелки, по его данным, ранения получили трое военнослужащих ГУР.

По данным Офиса генерального прокурора, правоохранители начали досудебное расследование по факту угроз и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов

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