«Приезжаю — озера нет»: почему в Логойском районе внезапно исчез водоем 3 3.09.2026, 9:59

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Ситуацию прокомментировали в Минприроды.

С редакцией Onlíner связался житель Логойского района Дмитрий. Как утверждает мужчина, буквально за два дня в лесу исчез водоем. Еще в воскресенье он приезжал в эту местность за грибами — озеро было на месте, а уже ко вторнику вода практически полностью ушла. Позже причину произошедшего назвали в Минприроды.

Сам Дмитрий живет неподалеку год.

— Это первое озеро в здешних местах, которое я увидел и был впечатлен природой и ее нетронутостью. Озеро очень живописное, здесь живут бобры, водится форель. Рыбачат здесь, правда, в основном зимой. Летом делать это с берега сложно, только если с лодки.

По словам нашего собеседника, водоем искусственный. В народе его называют Дальва, так как он находится примерно в 200 метрах от одноименного мемориального комплекса. Гидротехническое сооружение поблизости и сама дамба давно заброшены.

— Возможно, в былые времена его как-то использовали, а сейчас это просто место для медитаций. Может, сейчас попали ветки, листья и сброс воды был затруднен, озеро переполнилось и размыло дамбу. Потому что причин для подъема воды не было — эти дни были без осадков.

Я его думал взять в аренду, но это лесные угодья, поэтому взял другое озеро со схожим конструктивом, на котором также часто рвало дамбу. Теперь как хозяин слежу за ее целостностью, ежедневно чищу водосброс, который тоже в аварийном состоянии. Соорудил еще и второй аварийный водосброс — в августе именно он спас мою дамбу. За ночь уровень воды из-за осадков поднялся на 30 сантиметров, но все уцелело.

Дмитрий уже обратился с вопросом по ситуации в инспекцию Минприроды Логойского района.

Журналисты тоже связались с организацией. Там нам рассказали, что сообщение зафиксировано и ситуация находится на контроле. В ближайшее время специалисты инспекции вместе с представителями Логойского райисполкома выедут на место. Вопросом сохранности водных ресурсов занимается райисполком. Подробности произошедшего станут известны позже.

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Позже ситуацию прокомментировали в Минприроды. Сам водоем находится на территории Околовского лесничества. На месте уже побывали специалисты Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, лесного хозяйства и института использования водных ресурсов (РУП «ЦНИИКИВР»).

В ходе проверки выяснилось, что причиной обмеления стало засорение трубы пропускного водостока. В итоге вода в поисках нового русла подмыла дамбу. Сейчас в планах найти балансодержателя трубы, который займется ее восстановлением. После этого озеро должно образоваться вновь путем естественного наполнения. Ситуация находится на контроле у руководства областного комитета.

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