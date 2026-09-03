Путин внезапно заговорил о мире

Путин внезапно заговорил о мире6
- 3.09.2026, 17:39
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Переговоры между Россией и Украиной не проводились с февраля этого года.
Путин заявил о возможности заключения мирного соглашения с Украиной, однако одновременно обвинил Киев в действиях, которые, по его словам, осложняют возобновление переговоров, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
«Есть ли шанс? На мой взгляд, да, есть», — заявил Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По его словам, США, Китай и ряд других стран готовы содействовать мирному урегулированию. При этом российский лидер подчеркнул, что окончательное решение должны принять Москва и Киев.
Поводом для нового заявления Путина стали недавние украинские атаки на российскую инфраструктуру и предупреждение Киева о рисках для гражданской авиации в российском воздушном пространстве. Российский президент назвал удары по торговым судам и предполагаемые угрозы гражданским самолетам «актами государственного терроризма».
Украина, в свою очередь, предупреждает авиакомпании и страховые компании об опасности полетов над Россией из-за активности беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский при этом заявил, что украинские силы не намерены атаковать гражданскую авиацию и будут наносить удары только по военным объектам. Киев также обратился к Международной организации гражданской авиации с просьбой рекомендовать запрет на полеты над российской территорией.
Переговоры между Россией и Украиной не проводились с февраля, а линия фронта за последние месяцы изменилась незначительно. Одновременно обе стороны все чаще используют дальние удары по территории друг друга, а боевые действия на море становятся все интенсивнее.
Путин также подтвердил, что Москва продолжает контакты с администрацией Дональда Трампа. По его словам, переговоры ведутся в том числе между российскими и американскими спецслужбами, а также через представителей президента США.
«Мы выступаем за восстановление полноформатных отношений с США», — заявил Путин, добавив, что многое теперь зависит от позиции Вашингтона.