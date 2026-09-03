Рост цен на базовые продукты питания в России вдвое опередил инфляцию 4 3.09.2026, 18:07

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С начала 2022 года инфляция составила около 50%, а по наблюдениям людей — 104%.

Базовые продовольственные товары, составляющие основу потребительской корзины российских граждан, продолжают дорожать быстрее темпов официальной инфляции, передает The Moscow Times.

Минимальный набор из 33 продуктов питания, который Росстат использует для сравнения инфляции в регионах и распределения субсидий на бесплатные обеды для школьников, за январь–июль текущего года подорожал на 8,5%, следует из данных в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) Росстата.

При инфляции 4,75% (за 7 месяцев с начала года) темпы роста цен на «минимальный набор» Росстата, куда входят мясо, молоко, крупы, яйца, фрукты и овощи, оказались выше вдвое, а по отдельным продуктам — в 5 и более раз. Например, курятина и рыба стали дороже на 11%, говядина на 10%, сахар — на 26%, а овощи (картошка, капуста, лук, морковь) — на 27-36%. С начала войны «минимальный набор» подорожал в 1,5 раза, следует из статистики.

Сами россияне, впрочем, оценивают инфляцию примерно вдвое выше официальных цифр. По данным Росстата, с начала 2022 года она составила около 50%, а по наблюдениям людей — 104% (согласно ежемесячным опросам, которые для ЦБ РФ проводит ФОМ). Августовское исследование ФОМ для Центробанка показало, что продукты остаются в топе жалоб людей на инфляцию: 45% отмечают «очень сильный» рост цен на мясо и птицу — даже чаще, чем на бензин. 33% указали на рыбу и морепродукты, 28% — на овощи и фрукты.

Вынужденные тратить на еду почти 40% своих расходов, рекордную долю за последние 16 лет, российские потребители с прошлого года перешли в режим экономии, сокращая расходы даже на продовольствие. За первое полугодие, по данным «Эвотора», число покупок в магазинах «у дома» сократилось на 10%, в специализированных продуктовых лавках — на 5%. С падением трафика столкнулись крупнейшие розничные сети — «Пятерочка», «Перекресток», «Лента», а наиболее заметным он стал у преимиальных супермаркетов - «Вкусвилла» и «Азбуки Вкуса».

Население переходит к сберегательной модели потребления, констатирует главный аналитик «Т-Инвестиций» Александр Самуйлов: «Покупатели сокращают необязательные расходы и чаще выбирают более доступные товары. Сильнее всего это давит на премиальные продуктовые сети и спрос на товары не первой необходимости».

ФАС уже разбирается с ростом цен на сахар, но замедлить рост цен на все продукты власти не могут. Производители курятины пытаются за счет цен компенсировать снижение рентабельности производства (курица уже приблизилась по стоимости к свинине), рост цен на говядину вызван сокращением поголовья, а его невозможно быстро нарастить, перечисляют аналитики ЦБ. Рост цен на фрукты и овощи выше обычной сезонности, констатируют они.

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