В Германии началось производство дальнобойных БПЛА для Украины 3 3.09.2026, 18:26

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Киев получит более пяти тысяч дронов.

В Германии неподалеку от Мюнхена стартовало серийное производство более 5 тысяч боевых дронов дальнего радиуса действия, предназначенных для Украины.

Об этом 3 сентября сообщило немецкое издание Handelsblatt.

Как сообщили СМИ производители —немецко-американская оборонная компания Auterion и ее украинский партнер по совместному предприятию Airlogix — первые дроны уже изготовлены.

«Заказ федерального правительства Германии должен быть выполнен к середине 2027 года. По данным отраслевых источников, стоимость контракта составляет около 300 млн евро. Эти дроны являются частью немецкой поддержки Украины», — пишет издание.

Представители совместного предприятия, основанного лишь в феврале 2026-го, заявили, что ожидают последующих заказов и долгосрочного сотрудничества.

«Помимо неназванного конкретно предприятия под Мюнхеном, производство планируется наладить еще на одном предприятии в восточных землях Германии. Речь идет о двух различных моделях — одна имеет среднюю дальность полета, а другая — большую, до 1500 километров. Искусственный должен обеспечить достижение цели даже в условиях электронного противодействия», — пишет издание.

В рамках проекта обязанности разделяются так: Auterion поставляет программное обеспечение, включая операционную систему, а Airlogix — аппаратное обеспечение, пишет Handelsblatt.

«Теперь у Германии есть производственная линия для выпуска доступного высокоточного оружия в больших количествах. Еще в этом году мы начнем поставлять уже испытанные и проверенные системы — по цене и с темпами производства, которые действительно позволяют создать крупные запасы для сдерживания», — рассказал изданию глава Auterion Лоренц Майер.

По словам руководителя Airlogix Виталия Колесниченко, данное партнерство объединяет то, «чего ни одна из компаний не смогла бы достичь в одиночку».

«Наши проверенные в бою летательные аппараты плюс автономное программное обеспечение Auterion и промышленные мощности Германии», — заявил он.

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