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В восточной части Польши ограничат воздушное движение

  • 3.09.2026, 18:16
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В восточной части Польши ограничат воздушное движение

На три месяца.

В восточной части Польши с 10 сентября по 9 декабря введут временную зону ограниченного воздушного движения. Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши на своей странице в соцсети X.

Новые ограничения придут на смену мерам, которые действовали с 10 июня по 9 сентября в том же районе. По данным командования, зона будет охватывать пространство от поверхности земли до высоты около 3 км и не затронет пассажирские авиарейсы, которые выполняются на значительно больших высотах. Меры призваны обеспечить эффективную работу системы противовоздушной обороны на востоке страны, уточнили в ведомстве.

Отмечается, что ночью в зоне будет действовать полный запрет на полеты, за исключением военных судов и согласованных операций.

До этого замминистра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявлял, что страна готовится к войне, но рассчитывает на то, что она не начнется. По его словам, Польше нужно «осознавать свою силу», помогать Украине и «держать Россию подальше» от себя.

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