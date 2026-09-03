Умерла «икона феминизма» Глория Стайнем 11 3.09.2026, 18:11

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Глория Стайнем

Она была одним из лидеров движения за гендерное равноправие в 1960–1970-е годы.

В возрасте 92 лет в Нью-Йорке умерла журналистка и политическая активистка Глория Стайнем. Она была одним из лидеров движения за гендерное равноправие в 1960–1970-е годы. The New York Times в статье о смерти Глории Стайнем назвала ее «живым воплощением феминистского движения», Forbes — «иконой феминизма».

Глория Стайнем родилась в 1934 году в США. В 1960-е годы она стала активной участницей феминистского движения, а также антивоенного движения в связи с войной во Вьетнаме. Она, в частности, боролось за принятие поправки о равных правах к Конституции США, которая была принята в 1972 году. Стайнем также активно отстаивала право женщин принимать решение о прерывании беременности.

Глория Стайнем написала несколько книг о правах женщин. Как журналистка, она писала для многих СМИ, включая New York Magazine и The New York Times, создала собственный журнал Ms. В 2020 году вышел фильм «Глории», посвященной ее жизни, где роль самой Глории Стайнем сыграла Джулианна Мур.

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