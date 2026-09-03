В Беларуси появляются странные адреса 3 3.09.2026, 17:55

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Необычные буквы и номера-дроби.

В редакцию Smartpress обратилась читательница из Бреста. По ее словам, многоквартирный дом и отдельно стоящий продовольственный магазин на улице Ленинградской используют один адрес — 1/2. Из-за этого грузовики, которые едут разгружать товар, периодически сворачивают во двор жилого дома. Развернуться фурам там сложно, а однажды, рассказывают жильцы, дело дошло до ДТП.

«Добрый день! У меня такой, может быть, странный вопрос: что нужно сделать и кто этим должен заниматься, чтобы упорядочить нумерацию домов на улице, если на одной и той же улице есть два отдельно стоящих здания с одним номером?

Ситуация такая: у нас в Бресте, на улице Ленинградской есть два абсолютно не зависимых, отдельно стоящих здания под одним и тем же номером: один это многоквартирный жилой дом, второй — продовольственный магазин. Заезд к одному и другому зданию отдельный, т.е. если ехать к нашему дому, то к магазину уже не проехать. И тут начинается самое интересное: систематически к нам во двор приезжают фуры „по навигатору на разгрузку в магазин“, они же едут на Ленинградскую 1/2 и собственно и приехали на Ленинградскую 1/2, но другую. Поскольку это крошечный двор многоквартирного жилого дома, заставленный машинами, то фурам там, конечно, места нет и развернуться они могут едва, были даже ДТП. ЖЭС говорит, что это не их вопрос, жильцы обращались в исполком, там сказали, что приняли к сведению, но уже несколько лет ничего не делается))))

Вопрос даже не в том, как такое могло произойти, что на одной улице два дома с одним и тем же номером, а в том, что сделать и кто это должен делать, чтобы вопрос с нумерацией наконец разрешился?»

Могут ли два разных здания официально иметь один адрес? И кому тогда менять номер?

Короткий ответ: сначала нужно проверить, действительно ли адрес совпадает в государственном Реестре адресов. Табличка на фасаде, адрес магазина в интернете или точка в навигаторе еще не доказывают юридического дубля. Если же Реестр подтвердит повторяющийся адрес двух самостоятельных объектов, белорусские правила предусматривают его изменение. Причем жилой дом имеет приоритет на сохранение адреса перед нежилым капитальным строением.

А что вообще означает 1/2 или 5/7?

Здесь адрес выглядит сложнее, чем устроен на самом деле.

По белорусским правилам цифры до и после дроби обозначают номер капитального строения и номер его корпуса. Поэтому адрес 5/7 читается как строение №5, корпус №7. Это не диапазон «от пятого до седьмого» и не два номера сразу.

А вот 5А — другая конструкция. Буква является индексом номера. Инструкция предусматривает для таких индексов определенный набор букв: от привычных А, Б, В до Ф, Ш, Ю и Я.

Поэтому сама запись Ленинградская, 1/2 вполне нормальна. Но из нее нельзя сделать вывод, что магазин действительно является корпусом №2 какого-то конкретного дома. Это нужно проверять по Реестру и документам на недвижимость.

Откуда тогда берутся дома 10А и 35Ф?

Одна из причин — город продолжает застраиваться, когда первоначальная нумерация уже сложилась.

Представим улицу с домами №10 и №12. Между ними появляется новое здание. Перенумеровывать №12 и все следующие за ним дома неудобно. Инструкция позволяет дать новому объекту меньший соседний номер с буквенным индексом — например, 10А. Похожий принцип применяется при застройке в глубине уже существующего квартала.

Именно с необычными буквенными адресами наша редакция уже сталкивалась в Бресте. На улице Лейтенанта Рябцева есть целая серия домов №35: 35Л, 35Н, 35Р, 35Ф, 35Ю и другие.

Госкомимущество объясняло Smartpress.by: когда строился квартал, рядом уже существовали здания №29, 33, 36 и 37. Новым домам присваивали близкий существующий номер, а различали их с помощью буквенных индексов.

Жители рассказывали, что после заселения таксисты и курьеры действительно путались: могли стоять возле 35Ш и по телефону выяснять, где искать 35Ф. Когда все корпуса появились на картах, проблема практически исчезла.

То есть 35Ф и 35Ш — не дубли. Это разные официальные адреса.

Почему четные дома иногда оказываются «не с той стороны»?

По действующим правилам на обычной радиальной улице дома нумеруют от центра к окраине: нечетные — слева, четные — справа. Для кольцевых улиц и квартальной застройки предусмотрены свои схемы.

Но есть историческое исключение. Если до 22 мая 2008 года на улице уже сложилась обратная нумерация — нечетные дома справа, а четные слева, — ее разрешено сохранить. Старые микрорайоны и кварталы тоже могут оставаться частью ранее присвоенного адреса, хотя законодательство предусматривает их последующую нормализацию.

А когда это действительно дубль?

Если два самостоятельных объекта имеют полностью совпадающий зарегистрированный адрес, это уже другая ситуация.

Инструкция №27 прямо называет выявление повторяющегося адреса основанием для его изменения. Более того, правила заранее устанавливают приоритет: многоквартирный дом имеет преимущество перед одноквартирным или блокированным, а жилой дом — перед нежилым зданием.

Поэтому, если в истории читательницы подтвердится, что многоквартирный дом и отдельное нежилое здание магазина действительно зарегистрированы как ул. Ленинградская, 1/2, приоритет на сохранение внутреннего адреса будет у жилого дома.

Но только если магазин — именно самостоятельное нежилое капитальное строение. Если это изолированное помещение или у объекта другой официальный адрес, ситуация будет иной.

Куда обращаться жильцам?

В Бресте работы по присвоению, изменению и прекращению существования адресов выполняет РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру». Само агентство указывает, что сведения Реестра имеют приоритет, если они расходятся с информацией из других источников.

Поэтому жильцам имеет смысл письменно попросить агентство проверить официальные адреса дома и магазина и сообщить, является ли ситуация повторяющимся адресом. Если дубль подтвердится — попросить разъяснить порядок его устранения с учетом приоритета жилого дома.

Параллельно можно обратиться в Брестский горисполком и описать уже не только адресную коллизию, но и ее последствия: ошибочные заезды грузовиков во двор, сложности с разворотом и ДТП.

А вот требовать сразу «поменять номер магазину» преждевременно. Сначала нужно установить главное: два адреса действительно совпадают в государственном Реестре или путаница существует только в навигаторах, документах доставки и на вывесках.

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