Путин прокомментировал удары ВСУ по российским НПЗ 4 3.09.2026, 19:15

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Диктатор РФ считает, что «ответные удары» заставят Украину отказаться от атак.

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз попытался убедить, что боевые действия против Украины якобы никоим образом не наносят ущерба российской экономике, а удары по украинской территории он назвал «ответом» на атаки ВСУ на НПЗ РФ.

Об этом он заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Он заявил, что российские компании уже присоединились к работе по защите НПЗ, а «результат уже есть».

«Есть второй (метод борьбы с атаками ВСУ - ред.). Наносить ответные удары, чтобы [им] не хотелось причинять нам вред. Вот и все», - угрожает Путин.

Путин также пытался убедить присутствующих, что позапрошлой ночью российская ПВО якобы отразила все атаки дронов на НПЗ - по его словам, украинские беспилотники пытались атаковать три нефтеперерабатывающих завода. Он также утверждал, что сейчас якобы осталось провести лишь 10% ремонтных работ на НПЗ.

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