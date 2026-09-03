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Зеленский «пересадил» игроков КХЛ с самолетов на автобусы

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  • 3.09.2026, 19:30
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Зеленский «пересадил» игроков КХЛ с самолетов на автобусы

Континентальная хоккейная лига договорилась с автобусными компаниями на случай отмены рейсов из-за атак БПЛА.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в преддверии нового сезона провела встречу с руководителями клубов, на которой обсудили проблему логистики. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Также лига организовала в Екатеринбурге семинар для сотрудников служб безопасности команд, на котором в том числе обсудили нюансы взаимодействия с силовыми структурами. «У нас есть оперативный штаб, который на связи с клубами в режиме 24 на 7. Если что-то происходит на арене, в дороге, клубы тут же могут проинформировать нас»,— сказал Алексей Морозов.

По его словам, КХЛ не застрахована от переносов и остановок игр. Господин Морозов заявил, что лига будет «стараться делать все, чтобы матчи не срывались, чтобы календарь был выдержан». «Алгоритм такой: дежурный назначает ответственного за проблему в зависимости от того, в чем она заключается. Мы совместно с клубами вырабатываем меры по ее решению»,— подчеркнул он.

Также президент КХЛ отметил, что в случае отмены или задержек рейсов из-за атак БПЛА хоккейные клубы могут «оперативно связаться» с автобусными компаниями, с которыми лига «проработала вопросы сотрудничества».

В прошлом сезоне матч регулярного чемпионата между «Сочи» и московским ЦСКА был остановлен после первого периода, а затем отменен из-за повторного объявления режима атаки БПЛА на территории Сириуса и Сочи. Позднее КХЛ приняла решение доиграть встречу в Москве. По той же причине была приостановлена игра с нижегородским «Торпедо», однако через несколько часов ее возобновили.

Напомним, 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о «закрытии неба» над Россией.

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