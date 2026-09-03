Германия просыпается14
- 3.09.2026, 20:04
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Берлин первым перешел к решительным мерам.
Германия просыпается и наконец-то видит российские диверсии.
После расследования ситуации с дроном, который нес взрывчатку, в аэропорту Лейпцига правительство Германии признало прямую ответственность России за атаку на немецкой территории и объявило об ответных мерах.
Россия лишится своего консульства в Бонне. Будет закрыт и «Русский дом» в центре Берлина.
Учитывая едва ли не десяток диверсий по всей Европе, которые так или иначе имеют «российский след», спецслужбам и правительствам стран ЕС стоит снять розовые очки и наконец признать: гибридная война продолжается уже не один год.
По оценкам аналитиков, в Германии, Польше, Чехии, Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Франции, Великобритании, Болгарии и Румынии только с 2022 года было зафиксировано 190 различных инцидентов, которые могут быть связаны с Россией.
Германия первой перешла к решительным мерам. Надеюсь, другие страны не будут просто ждать, пока российские дипломатические представительства и другие пророссийские организации на их территории будут продолжать подрывную деятельность.
Галина Янченко, Facebook