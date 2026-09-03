Лукашенко боится прорыва границы на внедорожниках

Лукашенко боится прорыва границы на внедорожниках7
- 3.09.2026, 17:15
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На учениях отрабатывают сценарий, который стал мемом среди белорусов.
МВД Беларуси проводит масштабную проверку боеготовности силовиков на Витебщине. По итогам «масштабной проверки» будет оценена готовность силовиков «к действиям в особых условиях», её цель — «выявление проблемных зон», заявил министр внутренних дел Иван Кубраков.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, замминистра — командующий ВВ МВД Николай Карпенков рассказал, что в рамках проверки «отрабатывается ряд вводных на территории Витебщины».
Один из сценариев выглядит так: в Лиозно и Дубровно «разыскивают неизвестных с рюкзаками, оставивших предметы на путях». К их поиску привлечены группы спецназначения ВВ «Витязь» и «Рысь». Основные усилия сосредоточены на «обследовании железнодорожного полотна и прилегающей территории с помощью БПЛА, пеших и мобильных нарядов».
Ещё одна вводная «содержит информацию о злоумышленниках, передвигающихся на двух автомобилях повышенной проходимости без опознавательных знаков». По сценарию, «есть сведения, что они намерены совершить прорыв государственной границы».
Напомним, в 2021 году по БТ показали фильм, где утверждалось, что поддерживаемая странами НАТО белорусская оппозиция якобы разработала масштабный план военного переворота. Одним из центральных и самых обсуждаемых элементов этого сценария стал рассказ о плане прорыва границы со стороны Литвы силами «150 внедорожников (джипов)», оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Фраза о джипах мгновенно превратилась в популярный мем в соцсетях и независимых СМИ.