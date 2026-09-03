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Лукашенко боится прорыва границы на внедорожниках

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  • 3.09.2026, 17:15
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Лукашенко боится прорыва границы на внедорожниках

На учениях отрабатывают сценарий, который стал мемом среди белорусов.

МВД Беларуси проводит масштабную проверку боеготовности силовиков на Витебщине. По итогам «масштабной проверки» будет оценена готовность силовиков «к действиям в особых условиях», её цель — «выявление проблемных зон», заявил министр внутренних дел Иван Кубраков.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, замминистра — командующий ВВ МВД Николай Карпенков рассказал, что в рамках проверки «отрабатывается ряд вводных на территории Витебщины».

Один из сценариев выглядит так: в Лиозно и Дубровно «разыскивают неизвестных с рюкзаками, оставивших предметы на путях». К их поиску привлечены группы спецназначения ВВ «Витязь» и «Рысь». Основные усилия сосредоточены на «обследовании железнодорожного полотна и прилегающей территории с помощью БПЛА, пеших и мобильных нарядов».

Ещё одна вводная «содержит информацию о злоумышленниках, передвигающихся на двух автомобилях повышенной проходимости без опознавательных знаков». По сценарию, «есть сведения, что они намерены совершить прорыв государственной границы».

Напомним, в 2021 году по БТ показали фильм, где утверждалось, что поддерживаемая странами НАТО белорусская оппозиция якобы разработала масштабный план военного переворота. Одним из центральных и самых обсуждаемых элементов этого сценария стал рассказ о плане прорыва границы со стороны Литвы силами «150 внедорожников (джипов)», оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Фраза о джипах мгновенно превратилась в популярный мем в соцсетях и независимых СМИ.

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