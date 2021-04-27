Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать 10 Андрей Санников

27.04.2021, 7:43

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Андрей Санников

Главное — успеть до джипов.

С каким наслаждением соратники Лукашенко принялись в подробностях расписывать, как будут хозяина убивать.

В Беларуси – новый вид спорта: предотвращение заговоров и покушений на Лукашенко.

Понятно, что для успешного предотвращения их надо успешно организовать. Этим на протяжении многих лет существования режима занимаются спецслужбы и пропагандисты. Не предотвращением, конечно, а организацией и придумыванием баек про "террористов".

С воображением там негусто, но каков режим…

Однако в последние дни "заговоров" стало столько, что просто желанием услужить хозяину их уже сложно объяснить.

А когда сам диктатор не просто рассказал о своей кончине, но еще и варианты на выбор предложил, то стало понятно: "что-то не так!".

С каким наслаждением соратники Лукашенко принялись в подробностях расписывать, как будут хозяина убивать. Видимо, где-то бикфордов шнур они уже подожгли. Все их накопившиеся фантазии брызнули по всем каналам. Даже видавший виды народ белорусский рты пораскрывал от изумления.

Такие способы умерщвления дряхлого хозяина могли изобрести только искренне ненавидящие его холуи. А еще и "исполнителей" подобрали понелепей и поунизительней.

Разоблачителей "заговоров" появляется все больше и все чудесатей.

Вот, например, некто Станислав Князев. Только посмотрите на его регалии: историк, доктор юридических наук, профессор, бывший ректор лукашенковской "академии" управления, ректор еще какого-то "университета", первый заместитель главы лукашенковской администрации, а еще он был начальником института национальной безопасности, заместителем секретаря совета безопасности и возглавлял управление военной контрразведки КГБ.

Судя по этим должностям, более осведомленного человека в вопросах безопасности трудно найти.

Именно он и стал автором всенародно любимой версии:

"Готовилось где-то порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами. Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за Каддафи. Помните это? Предполагалось под прикрытием вторжения, что они дойдут до Минска от Литвы".

Человеку с таким послужным списком не верить невозможно. Значит, ближний круг уже определился: все пойдет по ливийскому сценарию. Тем более, что Лукашенко клялся в вечной дружбе покойному полковнику Каддафи. Даже позволил ему свой шатер раскинуть где-то в своих угодьях.

Приезжал Каддафи со своим шатром и в Москву к друзьям, возле Кремля колышки вбил, костерок развел.

Вспомнилось, что незадолго до сведений о том, что Каддафи убили, Дмитрий Медведев, бывший на тот момент президентом, заявил, что судьбу полковника "решит ливийский народ".

Почему-то вспомнилось недавнее заявление Путина, сменившего Медведева на посту президента: "Надо дать белорусскому народу разобраться внутри страны".

Интернет помог уточнить эти цитаты, а заодно высветил и статью в официозной "Газете.ру" на смерть ливийского полковника.

Почему-то исчезло имя автора колонки, опубликованной под заголовком "Тиранам мира" в авторской рубрике "Мнения", зато текст не потерял актуальности.

Не откажу себе в удовольствии процитировать избранные места:

"Насильственная смерть Каддафи — предупреждение поборникам политического долголетия...

Чем дольше и беззастенчивее длится политическая деспотия, тем ужаснее бывает ее конец…

Отменив возможность изменений, Муаммар Каддафи и его клан тщательно вырастили своих могильщиков. Это тот случай, когда нежелание уходить на пенсию приводит к убийству.

Называть этих могильщиков "ливийским народом", как это сделал президент Медведев, — это ссылаться на Deus ex machina. Народ как субъект волеизъявления — это, конечно, прекрасно, но такое волеизъявление не может свободно осуществляться под надзором вооруженных группировок. Есть только один способ суммировать народную волю — тайное голосование при свободной конкуренции политических мнений без принуждения со стороны комиссаров с автоматами или партбилетами.

Чем дольше и беззастенчивее длится политическая тирания — конечно же, всячески ссылающаяся на волю народа, — тем ужаснее бывает ее конец".

Умеют ведь писать, если захотят, даже по-русски!

Но вернемся в наши палестины.

Пытаясь хоть как-то противостоять крепнущему нутряному желанию избавиться от него, Лукашенко решил упредить такое развитие событий и со страху объявил, кто будет хунтой после его смерти.

Это ему казалось, что упредил, а на самом деле поименно назвал исполнителей и организаторов.

А вот того самого Князева с ливийскими джипами не назвал. Хотя...может с умыслом? На джипах ведь и драпать можно, особенно ежели с пулеметами, да еще и с крупнокалиберными.

Определенно этот Князев что-то знает.

Не зря ведь столько лет молчал.

Андрей Санников, «Фейсбук»

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