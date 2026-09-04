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В Беларуси силовики отработали «нападение» на руководство МВД

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  • 4.09.2026, 13:19
  • 2,374
В Беларуси силовики отработали «нападение» на руководство МВД

Власти явно боятся внутренних угроз.

В рамках проверки боеготовности внутренних войск силовики отработали сценарий «нападения на руководство» МВД.

Как заявила пресс-служба ведомства, условная группа после «нападения» скрылась в лесу. В МВД похвастались, что силовики вычислили и задержали ее всего за 20 минут.

Министр внутренних дел Иван Кубраков, подводя итоги первых суток учений, оценил действия военнослужащих 7-й отдельной специальной милицейской бригады и других спецподразделений внутренних войск. Какую именно оценку получили силовики, не уточняется.

Отдельное внимание во время проверки уделили мобилизации. От военкоматов приняли пять единиц боевой техники, во внутренние войска направили около ста военнообязанных, в том числе пять офицеров. Для них подготовили занятия и зачеты по физической и огневой подготовке.

Во время инспекции 1-го отдельного стрелкового батальона 7-й отдельной специальной милицейской бригады в Орше все подразделения были приведены в полную боевую готовность.

При этом даже во время показательной проверки обнаружились проблемы. Кубраков признал наличие «проблемных моментов», которые, по его словам, в основном касаются тылового обеспечения.

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