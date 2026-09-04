Ученые получили Шнобелевскую премию за поцелуи и молоко тараканов 1 4.09.2026, 13:07

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В Цюрихе наградили самые странные исследования года.

Стали известны лауреаты Шнобелевской премии 2026 года. В Цюрихе вновь отметили безумные и необычные исследования в 10 категориях.

Впрочем, как говорится в самом описании премии, данные работы сначала заставляют людей смеяться, а потом заставляют задуматься. Так что труды эти явно не напрасны.

Что такое поцелуй и как сморкаться

Премию по биомеханике получили ученые из США и Великобритании, которые разработали максимально точное определение поцелуя.

Так вот, поцелуй – это неагонистические взаимодействия, включающие направленный, внутривидовой, оральный контакт с некоторым движением губ/ротовых частей и без передачи пищи.

Группа исследователей из Индии, Франции, Японии и США выяснили, что молочные белки живородящих тараканов содержат в три раза больше энергии, чем молочные белки коров. И получили за это награду по химии.

Японца Токудзи Унно наградили посмертно за исследование 1977 года. Его работу «Как сморкаться – аэродинамическое исследование процесса сморкания» выбрали лучшей в сфере медицины.

Ученые из Бразилии и Австралии стали лауреатами премии по биологии. Они множество раз и в разных условиях наступали на ядовитых змей, чтобы точно узнать, какие действия побуждают их к нападению.

Была и оригинальная категория – за обоняние. Тут группа ученых узнала, что младенцы приятно пахнут для своих родителей, а вот подростки – нет.

Богатые воруют конфеты, а друзья ненавидят наших врагов

Есть и Шнобелевская премия мира. Ее дали за исследование на тему друзей. Было доказано, что люди ценят друзей, которые злобно относятся к тем, кто нам не нравится.

По экономике лауреатами стали ученые из США, Мексики. Они выяснили, что представители высшего класса чаще воруют конфеты из детских запасов и совершают другие виды неэтичного поведения.

По физике премию получили за теоретические и экспериментальные попытки создания писсуара, предотвращающего разбрызгивание.

Ученые Франц Бендер, Марсел ван дер Хейден, Атлант Биери и Пия Вивиани закопали 1000 одинаковых пар нижнего белья в 25 странах мира и выкопали их через 2 месяца. Так они хотели оценить состояние почвы. За что и получили премию по почвоведению.

В области технологий удивили исследователи из Китая, Канады, США и Египта. Они использовали хоботки комаров в качестве высокоточных сопел для 3D-печати.

Шнобелевскую премию вручают с 1991 года и за более чем 30 лет она успела стать не просто пародией, а настоящим событием, которое в том числе популяризирует и «серьезную» науку.

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