HIMARS уничтожил российский «Бук» стоимостью $5 миллионов

HIMARS уничтожил российский «Бук» стоимостью $5 миллионов1
- 4.09.2026, 12:59
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Эффектный удар попал на видео.
В сети появилась видеозапись уничтожения дорогостоящей вражеской системы противовоздушной обороны.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», украинские военные 45-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили с помощью РСЗО «HIMARS» вражескую пуско-зарядную установку (ПЗУ) зенитно-ракетного комплекса «Бук».
Стоимость этой «жирной» цели оценивается ориентировочно в 5 миллионов долларов США.
Обнаружить и превратить в яркий фейерверк российскую ПЗУ удалось благодаря слаженному сотрудничеству со смежными подразделениями Третьего армейского корпуса.
Украинские военные обнаружили и превратили в фейерверк пуско-зарядную установку ЗРК "Бук" стоимостью 5 млн долларов. Опубликованы кадры уничтожения.