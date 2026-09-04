закрыть
4 сентября 2026, пятница, 16:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

HIMARS уничтожил российский «Бук» стоимостью $5 миллионов

1
  • 4.09.2026, 12:59
  • 2,898
HIMARS уничтожил российский «Бук» стоимостью $5 миллионов

Эффектный удар попал на видео.

В сети появилась видеозапись уничтожения дорогостоящей вражеской системы противовоздушной обороны.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», украинские военные 45-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили с помощью РСЗО «HIMARS» вражескую пуско-зарядную установку (ПЗУ) зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Стоимость этой «жирной» цели оценивается ориентировочно в 5 миллионов долларов США.

Обнаружить и превратить в яркий фейерверк российскую ПЗУ удалось благодаря слаженному сотрудничеству со смежными подразделениями Третьего армейского корпуса.

Украинские военные обнаружили и превратили в фейерверк пуско-зарядную установку ЗРК "Бук" стоимостью 5 млн долларов. Опубликованы кадры уничтожения.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин