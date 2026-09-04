HIMARS уничтожил российский «Бук» стоимостью $5 миллионов 1 4.09.2026, 12:59

2,898

Эффектный удар попал на видео.

В сети появилась видеозапись уничтожения дорогостоящей вражеской системы противовоздушной обороны.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», украинские военные 45-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили с помощью РСЗО «HIMARS» вражескую пуско-зарядную установку (ПЗУ) зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Стоимость этой «жирной» цели оценивается ориентировочно в 5 миллионов долларов США.

Обнаружить и превратить в яркий фейерверк российскую ПЗУ удалось благодаря слаженному сотрудничеству со смежными подразделениями Третьего армейского корпуса.

Украинские военные обнаружили и превратили в фейерверк пуско-зарядную установку ЗРК "Бук" стоимостью 5 млн долларов. Опубликованы кадры уничтожения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com