«Ребенок рисует, а думает, что играет в компьютер» 6 4.09.2026, 14:35

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Белорус создал в Польше виртуальный аквариум, который помогает отвлечь детей от гаджетов.

Николай за два вечера сделал виртуальный аквариум: ребенок рисует рыбку на бумаге, а после она появляется на экране. Так программист хотел отвлечь своих детей от планшета, но проект неожиданно заинтересовал тысячи людей — пользователи уже загрузили в аквариумы около 22 тыс. рыбок. О том, как старая идея стала проектом, Николай рассказал изданию MOST.

Николай — программист из Беларуси. Пять лет назад он вместе с семьей переехал в Гданьск.

Мужчина вспоминает, что еще 15–17 лет назад в одном из торговых центров Минска, который тогда только открылся, увидел, как дети рисовали картинки, которые затем помещали перед камерой — и на экране появлялась анимация.

Позже с 3D-технологиями Николай работал в университете. Во время учебы в магистратуре и аспирантуре он с помощью старых игровых приставок сканировал фигуры людей и снимал мерки. Так что идеи проектов копились у него давно, но на их реализацию требовалось слишком много ресурсов.

— Я понимал, что могу это сделать, понимал, как это сделано технически. Но это очень долго. Нужна команда разработчиков — классическая дорогая разработка, — говорит Николай.

«У меня просто взрывается мозг»

Примерно в сентябре прошлого года Николай впервые попробовал от начала до конца написать программу с помощью нейросети.

— Я пробую — у меня получается, у меня просто взрывается мозг. Я не верю происходящему, — вспоминает Николай.

После этого он стал все чаще использовать нейросети в разработке. Они позволяли экономить время, поэтому программист вернулся к идеям, которые раньше откладывал. Одной из них стал виртуальный аквариум.

Сделал для своих детей — а проект неожиданно залетел

Аквариум Николай первоначально сделал для своих детей — первая версия заняла у него буквально два вечера. Одной из главных задач было оторвать детей от планшета.

— На экране ребенок видит игру, но это просто картинка пустого аквариума. А чтобы там появилась рыбка, он долго рисует ее на бумаге. Получается, ребенок рисует, но думает, что играет в компьютер, — объясняет задумку Николай.

Затем мужчина опубликовал ролик об игре в Instagram на своей почти пустой странице. Видео набрало около 80 тыс. просмотров, а люди стали писать, что тоже хотят попробовать. Тогда Николай решил открыть проект для всех. Примерно за две недели он доработал аквариум и постарался сделать его максимально простым.

— Я понимал, что пользоваться будут мамы, бабушки, не технические специалисты. Поэтому убрал все лишнее, оставил самые простые кнопки: добавить рыбку, покормить рыбку — и все, — рассказывает Николай.

Как работает виртуальный аквариум

Для игры не нужно регистрироваться. Пользователь заходит на сайт, создает свой аквариум и получает уникальный код. Для фона можно выбрать готовое изображение аквариума или загрузить любое свое, например фотографию.

После этого в аквариум можно добавлять рыбок. Можно сразу запустить готовую рыбку или распечатать раскраску. Ребенок раскрашивает ее на бумаге, взрослый фотографирует рисунок на телефон — и рыбка появляется в виртуальном аквариуме.

Внутри контура необязательно должен быть рисунок. Туда можно поместить фотографию: приложение возьмет ту часть изображения, которая окажется внутри контура, и перенесет ее на виртуальную рыбку. Так в аквариуме может появиться рыбка, например, с лицом человека.

22 тысячи рыбок и сообщения от детских садов

На момент разговора MOST с Николаем пользователи загрузили в аквариумы около 22 тыс. рыбок. Из них примерно 14 тыс. — рисунки, которые дети раскрасили сами.

— Меня эти цифры, если честно, в шок вводят, — говорит Николай.

Ему начали писать и сотрудники детских садов. Они спрашивали, можно ли воспользоваться аквариумом, в том числе к 1 сентября.

Кроме того, мужчина узнал, что проект используют семьи, члены которых живут далеко друг от друга. Например, бабушки и дедушки открывают аквариум у себя, а дети рисуют и отправляют им рыбок.

Однажды Николаю написала женщина, которая работает с детьми, живущими в интернате.

— Мы днем рисовали рыбок, запустили их в аквариум. После ужина дети снова попросили включить аквариум — рыбок же покормить надо. А вечером взяли пледы, улеглись на диван и вместо вечернего мультика смотрели за своими рыбками, — показывает Николай сообщение от нее.

«Обратная реакция — приятное чувство»

Проект некоммерческий: Николай не собирает данные пользователей, а код выложил в открытый доступ. Аквариум он поддерживает за свой счет — сервер обходится примерно в 25 евро в месяц.

Останавливаться на этом проекте Николай не планирует. У него есть и другие идеи игр, которые он изначально придумывал для своих детей.

— Скорее всего, буду продолжать их публиковать. Обратная реакция — приятное чувство. Если я могу этим поделиться, почему мне этого не сделать, — говорит он.

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