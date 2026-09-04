СМИ: Визит директора ЦРУ в Москву мог иметь сразу две цели

СМИ: Визит директора ЦРУ в Москву мог иметь сразу две цели2
- 4.09.2026, 13:59
- 3,754
Сентябрь может стать переломным месяцем.
Поездка директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву могла быть связана не только с необходимостью предупредить Кремль, но и с попыткой США успокоить европейских союзников.
К такому выводу пришел эксперт Council on Foreign Relations (CFR) Джеймс Линдси, проанализировавший его визит в столицу РФ.
Рэтклифф на прошлой неделе провел в Москве около восьми часов и встретился с российскими коллегами-разведчиками. При этом администрация Дональда Трампа не раскрыла содержание переговоров, а сам президент США назвал поездку «полурутинной».
Линдси отмечает, что существует сразу несколько версий относительно целей визита. Рэтклифф мог предупреждать Москву о недопустимости атак на страны Балтии, требовать прекратить сотрудничество с Ираном, убеждать Кремль в ухудшении положения РФ в войне против Украины или предлагать переговоры Трампа, Путина и Зеленского.
Второй важный вывод Линдси касается внутреннеполитических задач. По его мнению, визит мог быть рассчитан на демонстрацию союзникам и американским гражданам готовности администрации Трампа действовать жестче в отношении страны-агрессора.
Наконец, Линдси считает, что сентябрь может стать переломным месяцем. Он связывает это с загадочным заявлением Зеленского о том, что «сентябрь может многое изменить».