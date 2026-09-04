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СМИ: Визит директора ЦРУ в Москву мог иметь сразу две цели

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  • 4.09.2026, 13:59
  • 3,754
СМИ: Визит директора ЦРУ в Москву мог иметь сразу две цели
Джон Рэтклифф
Фото: AFP

Сентябрь может стать переломным месяцем.

Поездка директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву могла быть связана не только с необходимостью предупредить Кремль, но и с попыткой США успокоить европейских союзников.

К такому выводу пришел эксперт Council on Foreign Relations (CFR) Джеймс Линдси, проанализировавший его визит в столицу РФ.

Рэтклифф на прошлой неделе провел в Москве около восьми часов и встретился с российскими коллегами-разведчиками. При этом администрация Дональда Трампа не раскрыла содержание переговоров, а сам президент США назвал поездку «полурутинной».

Линдси отмечает, что существует сразу несколько версий относительно целей визита. Рэтклифф мог предупреждать Москву о недопустимости атак на страны Балтии, требовать прекратить сотрудничество с Ираном, убеждать Кремль в ухудшении положения РФ в войне против Украины или предлагать переговоры Трампа, Путина и Зеленского.

Второй важный вывод Линдси касается внутреннеполитических задач. По его мнению, визит мог быть рассчитан на демонстрацию союзникам и американским гражданам готовности администрации Трампа действовать жестче в отношении страны-агрессора.

Наконец, Линдси считает, что сентябрь может стать переломным месяцем. Он связывает это с загадочным заявлением Зеленского о том, что «сентябрь может многое изменить».

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