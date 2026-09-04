Ученые назвали орех, который снижает давление 1 4.09.2026, 14:03

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Он богат калием, полезными жирами и антиоксидантами.

Если вы хотите питаться более здоровой пищей, чтобы контролировать высокое артериальное давление, отличным вариантом станут фисташки. Сочетание калия, полезных жиров, антиоксидантов и других растительных соединений в их составе может помочь поддерживать здоровое артериальное давление, пишет Verywell Health.

Учёные установили, что фисташки могут помогать снижать артериальное давление. Исследование, опубликованное в журнале Complementary Therapies in Medicine, подтвердило, что употребление этих орехов способствует снижению систолического артериального давления (верхнего показателя). Кроме того, оно было связано со снижением уровня сахара в крови натощак, холестерина и улучшением других показателей здоровья.

Другое исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что у взрослых с избыточным весом или ожирением, которые в течение четырех месяцев ежедневно употребляли около 42 г фисташек, снизились как систолическое, так и диастолическое артериальное давление, хотя участники как группы, употреблявшей фисташки, так и контрольной группы сбросили примерно одинаковое количество веса.

В третьем исследовании, опубликованном на страницах Journal of the American Heart Association, у взрослых с сахарным диабетом 2-го типа, которые добавили фисташки в рацион с умеренным содержанием жира, через четыре недели систолическое амбулаторное артериальное давление снизилось на 3,5 мм рт. ст. Как пояснили в издании, «амбулаторный» означает, что артериальное давление контролировалось с помощью устройства, которое участник носил на себе. Наибольшее снижение давления наблюдалось во время сна.

Как фисташки снижают артериальное давление

Есть несколько причин, по которым фисташки могут помогать снижать артериальное давление, говорится в статье. Одна из них – содержание аминокислоты L-аргинина, которая в организме превращается в оксид азота. В свою очередь, оксид азота расширяет кровеносные сосуды и помогает снижать артериальное давление, пишет автор.

Вторая причина – калий. Как отмечается, этот минерал, содержащийся в фисташках, способствует расслаблению стенок кровеносных сосудов и помогает почкам выводить избыток натрия.

В-третьих, свою роль в снижении давления играют ненасыщенные жиры и антиоксиданты в фисташках.

«Частое употребление фисташек означает, что они заменяют в рационе другие, менее полезные продукты. Таким образом, вы получаете больше полезных для сердца соединений и питательных веществ, которые способствуют снижению артериального давления», – говорится в материале.

Сколько фисташек стоит есть

В издании утверждают, что порция весом 28 г (около 49 фисташек) – это количество, которое может быть полезно для сердца. В исследованиях, посвящённых влиянию фисташек на артериальное давление, использовали разное их количество, в частности около 42 г в день. По данным Министерства сельского хозяйства США, такое количество фисташек содержит 159 килокалорий, 5,7 г белка, 7,7 г углеводов, 3 г клетчатки. Кому следует с осторожностью употреблять фисташки

В издании не рекомендуют употреблять соленые фисташки, ведь они содержат дополнительный натрий, который может повышать артериальное давление. Лучше выбирать орехи слегка подсоленные или без соли.

Также следует быть осторожными с фисташками тем, у кого аллергия на орехи, синдром раздраженного кишечника, запущенное заболевание почек.

Всегда ли фисташки снижают давление

Как заверили в издании, сами по себе фисташки не снизят ваше артериальное давление. Чтобы почувствовать эффект, необходимо изменить рацион в целом.

«Соблюдение диеты DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension – диетический подход к борьбе с гипертонией) может помочь снизить артериальное давление и уровень холестерина», – говорится в материале.

Автор пояснил, что диета DASH предусматривает употребление фруктов и овощей; нежирного мяса, рыбы и птицы; молочных продуктов с низким содержанием жира; цельнозерновых продуктов; бобовых, семян и орехов; меньшего количества натрия в целом – 2300 миллиграммов или меньше в день.

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