В Бресте хотят вернуть исторический мост 3 4.09.2026, 14:14

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Он должен открыть путь к белорусской территории за Бугом.

В Бресте рассматривают вопрос строительства моста на остров Пограничный. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский.

Сергей Лободинский обратил внимание, что главой государства поставлена задача - максимально увеличить объем туристических услуг. «Брестская крепость в масштабах страны - один из знаковых объектов, к которому у туристов большой интерес. Для многих знакома только центральная часть, которая занимает порядка 70 га. Но сама крепость намного больше. Сейчас активно работы ведутся на Кобринском и Волынском укреплениях. Однако необоснованно забыт остров Пограничный. Прорабатываем вопрос о возможности задействования и этой территории в качестве дополнительного туристического маршрута», - рассказал председатель Брестского горисполкома.

Остров Пограничный - место с историей. На его территории сохранилось множество фортификационных сооружений (пороховые погреба, казарма, земляной вал с казематами внутри). Природа там во многом нетронута. Рассматривается возможность возведения пешеходного моста от Тереспольских ворот Брестской крепости.

«Эта территория - пограничная зона. Есть понимание с Государственным пограничным комитетом по поводу возможного передвижения там организованных туристов. В этом направлении в ближайшее время будем двигаться, - отметил Сергей Лободинский. - Есть чертежи. Опираясь на исторические документы, думаю, получится воссоздать деревянный мост для передвижения пешеходов».

Брестская крепость была построена в 1833-1842 годах на четырех островах, образованных реками Мухавец и Буг, а также обводным каналом. Для передвижения тогда построили четыре моста. Самым оригинальным и по конструкции, и по внешнему виду был висячий проволочный мост у Тереспольских ворот. Среди прочего его украшали чугунные маскароны в виде головы льва, декоративные композиции военной тематики (шлемы, щиты и т.п.).

«В 1995 году несколько маскаронов были найдены во время земляных работ. В настоящее время они экспонируются в Музее обороны Брестской крепости. Весной 2011 года проводились археологические исследования в районе Тереспольских ворот. Было собрано и обработано 278 артефактов. Имеются металлические индивидуальные находки, среди которых выделяются литые железные декоративные элементы моста через реку Западный Буг», - обратил внимание директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Александр Коркотадзе.

Мост уцелел в ходе героической обороны Брестской крепости в июне-июле 1941 года, однако был разрушен гитлеровцами при отступлении из крепости в июле 1944 года. С тех пор он не восстанавливался.

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