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В Венесуэле может начаться новая золотая лихорадка

  • 4.09.2026, 14:07
  • 3,188
В Венесуэле может начаться новая золотая лихорадка

Четыре триллиона долларов находятся под землей.

После призывов администрации президента США Дональда Трампа инвестировать в экономику Венесуэлы первые иностранные компании начали проявлять интерес к ее огромным запасам золота. Одним из наиболее неожиданных игроков стала катарская UCC Holding, разместившая вакансию руководителя своего «подразделения золотодобычи» в Каракасе, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно объявлению, будущий руководитель должен будет контролировать весь цикл горных работ — от геологоразведки и разработки новых месторождений до переработки сырья и коммерческой деятельности. Компания также ищет сотрудников для крупного проекта по строительству аэропорта в Венесуэле.

При этом UCC ранее публично не сообщала об инвестициях в добычу золота или строительство аэропортов в стране.

Интерес бизнеса к Венесуэле усилился после мартовского визита в страну министра внутренних дел США Дага Бергама. Вместе с ним приехали представители более двух десятков американских горнодобывающих компаний. По словам Бергама, власти Венесуэлы готовы предоставить инвесторам гарантии безопасности.

Страна обладает огромными запасами драгоценного металла — около 2343 тонн, что выводит ее на пятое место в мире.

Однако золотая отрасль находится в тяжелом состоянии. По данным Центра стратегических и международных исследований, из 24 золотых рудников Венесуэлы работают только пять. После национализации отрасли в 2011 году государство получило жесткий контроль над добычей, а значительная часть месторождений оказалась под влиянием криминальных группировок.

«Ни одна уважающая себя западная горнодобывающая компания не пойдет в Венесуэлу в нынешней ситуации», — заявил специалист по горнодобывающей отрасли Кристофер Экклстоун.

Тем не менее отдельные компании уже готовы рискнуть. Gold Reserve заявила о намерении возобновить добычу, а сырьевой трейдер Trafigura планирует сотрудничество с государственной золотодобывающей компанией Венесуэлы.

Авторы материала отмечают, что страна действительно может стать новым крупным центром добычи золота, однако инвесторам придется учитывать серьезные юридические, инфраструктурные и криминальные риски.

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