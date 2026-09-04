В Беларусь идет серьезная непогода

В Беларусь идет серьезная непогода1
- 4.09.2026, 13:37
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Синоптики предупредили о сильных дождях, грозах и штормовом ветре.
В субботу, 5 сентября, на большей части территории страны Беларуси ожидается усиление западного ветра порывами 15-20 м/с, ночью местами – до 21-24 м/с. В ночные часы по северной половине пройдут сильные дожди. В Минске синоптики прогнозируют усиление западного ветра порывами 15-20 м/с, в ночные часы – сильный дождь. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.
Завтра будет облачно, днем с прояснениями. Ночью временами пройдут дожди, по северной половине – сильные дожди. Днем на большей части территории страны возобновятся кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер западный умеренный, во многих районах сильный порывистый.
Температура ночью составит +11...+17°С, днем – от +15°С по северу до +23°С по югу.
В Минске 5 сентября будет +13…+15°С ночью и +18…+20°С днем. Также прогноз обещает усиление западного ветра порывами 15-20 м/с, в ночные часы – сильный дождь. Днем пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.