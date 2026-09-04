В августе Россия почти тысячу раз закрывала аэропорты из-за атак украинских дронов 4.09.2026, 14:48

Это рекордный показатель.

Решение Украины закрыть российское воздушное пространство для гражданских самолетов стало в полной мере ощущаться в августе – еще до того, как Владимир Зеленский объявил его небезопасным. В прошлом месяце из-за налетов дронов пришлось временно закрывать 32 аэропорта, в том числе под Москвой и Петербургом. Было зафиксировано 993 таких случая, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Osprey Flight Solutions, специализирующейся на вопросах авиационной безопасности.

Это рекордный показатель, который на треть с лишним превышает число закрытий в июле. Всего за лето было зафиксировано 2182 случая временного прекращения работы аэропортов. Для сравнения: за весь 2025 год это случилось 1923 раза.

«Война, развязанная Россией, закрывает ее небо», – объявил 1 сентября Зеленский. Он назвал воздушное пространство России «полностью опасным», предупредив авиакомпании и страховщиков о рисках полетов в ее аэропорты. Но до этого, в августе, Osprey Flight Solutions зафиксировала еще один рекорд: около 16 тысяч пересекших границу украинских дронов проникли в воздушное пространство, которое Россия оставляет открытым для гражданских воздушных судов.

В июне и июле число таких БПЛА превышало 11 и 13 тысяч соответственно. В период с начала года оно держалось на уровне 4-5 тысяч в месяц, лишь в мае поднявшись до 7544.

Число приостановки работы аэропортов в России

Украинское воздушное пространство закрыто полностью с февраля 2022 года, в России закрыты лишь некоторые прифронтовые регионы. Россия не допустит значимых перерывов ‌в работе гражданской авиации, заявил 2 сентября министр транспорта Андрей Никитин.

«Украина не угрожает гражданской авиации как таковой — ни одному гражданскому самолету. Просто дроны в небе России будут, так что надо с этим считаться», — написал перед этим Зеленский. В первые три дня сентября из-за атак беспилотников в России отменялось в среднем 86 рейсов в сутки, по данным FlightRadar24. В августе этот показатель превышался лишь дважды – 10-го (104) и 18-го (93).

Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии, защищающей южные регионы страны, пояснил WSJ:

«Это уже не просто повторение единичных, отдельных предупреждений о чрезвычайных ситуациях; это переход к постоянному давлению, направленному на то, чтобы парализовать деятельность гражданской авиации в европейской части Российской Федерации».

Украинские власти планируют расширить масштабы так называемой «Операции «Ковер», в которой беспилотники должны кружить вблизи российских аэропортов, вынуждая службы управления воздушным движением приостанавливать вылеты и посадки самолетов, пишет WSJ. О том, что после заявления Зеленского ВСУ приступили к операции по блокированию аэропортов Москвы с помощью тысяч беспилотников, накануне писал журнал The Atlantic.

По его данным, операцию еще в начале года стал готовить тогдашний министр обороны Михаил Федоров. Предполагалось каждую ночь запускать до тысячи дронов с искусственным интеллектом и картой местности, чтобы перегрузить системы ПВО, сделать невозможной работу аэропортов Москвы и добиться отказа иностранных авиакомпаний от полетов в Россию.

Крупнейшая частная авиакомпания Турции, бюджетный перевозчик Pegasus, в ночь на 2 сентября развернула несколько летевших в Москву самолетов, объяснив это «техническими и операционными причинами». На следующий день так же поступила Flydubai из ОАЭ, сославшись на корректировку расписания и маршрутов в связи с «меняющейся ситуацией в регионе».

Ранее, в конце июня, флагманская авиакомпания Израиля остановила полеты между Тель-Авивом и Москвой, сославшись на атаки украинских дронов.

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