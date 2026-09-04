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Белоруска получила внушительный налог за «роскошное» авто

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  • 4.09.2026, 14:55
  • 4,584
Белоруска получила внушительный налог за «роскошное» авто
Иллюстративное фото: press.bmwgroup.com

Даже с 50-процентной скидкой для многодетной семьи сумма оказалась впечатляющей.

Владелица BMW X7 из Беларуси получила извещение на уплату транспортного налога и поделилась суммой в Threads. За автомобиль 2020 года ей начислили 1265 рублей.

«Транспортный налог. 1265 рублей за год. И это со скидкой 50%. Машина 2020 года», — написала женщина и показала электронную квитанцию.

Позже она уточнила, что 50-процентную льготу получила как мать в многодетной семье.

Wyświetl w Threads

Сумма вызвала бурную реакцию пользователей. Сама владелица автомобиля рассказала, что раньше платила около 140 рублей, поэтому новое начисление стало для нее неожиданностью.

«Просто были ранее суммы 140, стали 1265. Я думаю, вы бы тоже офигели, как подняли все это», — ответила она одному из комментаторов.

Некоторые пользователи решили, что женщина скорее хвастается дорогим BMW, чем жалуется на налог.

«Вы BMW хвастаетесь или на налоги жалуетесь? Вы уж определитесь как-то, нам за вас радоваться или сочувствовать?» — написал один из них.

Другие также удивились размеру начисления и даже усомнились, что такая сумма могла прийти за один год.

«Чё за бред? Может, это за пару лет?»

«Какая-то ерунда. Нет таких ставок налога, и считается он от веса машины, а не от ее возраста».

Были и те, кто посчитал высокий налог справедливой платой за дорогой автомобиль.

«Купи „Джили“ и не ной про налог».

«Нормально так, за статус придется заплатить государству».

«Ну, вы уплатили налог на роскошь, да и то за полгода».

Нашлись и другие владельцы дорогих автомобилей, получившие крупные начисления. Один из пользователей показал квитанцию на 1847 рублей за Audi RS Q8.

«Тоже сегодня пришел. RSQ8», — написал он.

Еще один автомобилист сообщил, что за восемь месяцев владения машиной ему насчитали 1220 рублей.

Льгота в размере 50% по транспортному налогу в Беларуси предусмотрена, в частности, для родителей в многодетных семьях.

BMW X7 входит в перечень автомобилей повышенной комфортности, однако повышенная ставка транспортного налога применяется при соблюдении установленных законодательством условий, в том числе связанных с возрастом автомобиля.

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