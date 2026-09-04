Белоруска получила внушительный налог за «роскошное» авто 3 4.09.2026, 14:55

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Иллюстративное фото: press.bmwgroup.com

Даже с 50-процентной скидкой для многодетной семьи сумма оказалась впечатляющей.

Владелица BMW X7 из Беларуси получила извещение на уплату транспортного налога и поделилась суммой в Threads. За автомобиль 2020 года ей начислили 1265 рублей.

«Транспортный налог. 1265 рублей за год. И это со скидкой 50%. Машина 2020 года», — написала женщина и показала электронную квитанцию.

Позже она уточнила, что 50-процентную льготу получила как мать в многодетной семье.

Сумма вызвала бурную реакцию пользователей. Сама владелица автомобиля рассказала, что раньше платила около 140 рублей, поэтому новое начисление стало для нее неожиданностью.

«Просто были ранее суммы 140, стали 1265. Я думаю, вы бы тоже офигели, как подняли все это», — ответила она одному из комментаторов.

Некоторые пользователи решили, что женщина скорее хвастается дорогим BMW, чем жалуется на налог.

«Вы BMW хвастаетесь или на налоги жалуетесь? Вы уж определитесь как-то, нам за вас радоваться или сочувствовать?» — написал один из них.

Другие также удивились размеру начисления и даже усомнились, что такая сумма могла прийти за один год.

«Чё за бред? Может, это за пару лет?»

«Какая-то ерунда. Нет таких ставок налога, и считается он от веса машины, а не от ее возраста».

Были и те, кто посчитал высокий налог справедливой платой за дорогой автомобиль.

«Купи „Джили“ и не ной про налог».

«Нормально так, за статус придется заплатить государству».

«Ну, вы уплатили налог на роскошь, да и то за полгода».

Нашлись и другие владельцы дорогих автомобилей, получившие крупные начисления. Один из пользователей показал квитанцию на 1847 рублей за Audi RS Q8.

«Тоже сегодня пришел. RSQ8», — написал он.

Еще один автомобилист сообщил, что за восемь месяцев владения машиной ему насчитали 1220 рублей.

Льгота в размере 50% по транспортному налогу в Беларуси предусмотрена, в частности, для родителей в многодетных семьях.

BMW X7 входит в перечень автомобилей повышенной комфортности, однако повышенная ставка транспортного налога применяется при соблюдении установленных законодательством условий, в том числе связанных с возрастом автомобиля.

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