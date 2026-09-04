Белоруска получила внушительный налог за «роскошное» авто

Белоруска получила внушительный налог за «роскошное» авто3
- 4.09.2026, 14:55
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Даже с 50-процентной скидкой для многодетной семьи сумма оказалась впечатляющей.
Владелица BMW X7 из Беларуси получила извещение на уплату транспортного налога и поделилась суммой в Threads. За автомобиль 2020 года ей начислили 1265 рублей.
«Транспортный налог. 1265 рублей за год. И это со скидкой 50%. Машина 2020 года», — написала женщина и показала электронную квитанцию.
Позже она уточнила, что 50-процентную льготу получила как мать в многодетной семье.
Wyświetl w Threads
Сумма вызвала бурную реакцию пользователей. Сама владелица автомобиля рассказала, что раньше платила около 140 рублей, поэтому новое начисление стало для нее неожиданностью.
«Просто были ранее суммы 140, стали 1265. Я думаю, вы бы тоже офигели, как подняли все это», — ответила она одному из комментаторов.
Некоторые пользователи решили, что женщина скорее хвастается дорогим BMW, чем жалуется на налог.
«Вы BMW хвастаетесь или на налоги жалуетесь? Вы уж определитесь как-то, нам за вас радоваться или сочувствовать?» — написал один из них.
Другие также удивились размеру начисления и даже усомнились, что такая сумма могла прийти за один год.
«Чё за бред? Может, это за пару лет?»
«Какая-то ерунда. Нет таких ставок налога, и считается он от веса машины, а не от ее возраста».
Были и те, кто посчитал высокий налог справедливой платой за дорогой автомобиль.
«Купи „Джили“ и не ной про налог».
«Нормально так, за статус придется заплатить государству».
«Ну, вы уплатили налог на роскошь, да и то за полгода».
Нашлись и другие владельцы дорогих автомобилей, получившие крупные начисления. Один из пользователей показал квитанцию на 1847 рублей за Audi RS Q8.
«Тоже сегодня пришел. RSQ8», — написал он.
Еще один автомобилист сообщил, что за восемь месяцев владения машиной ему насчитали 1220 рублей.
Льгота в размере 50% по транспортному налогу в Беларуси предусмотрена, в частности, для родителей в многодетных семьях.
BMW X7 входит в перечень автомобилей повышенной комфортности, однако повышенная ставка транспортного налога применяется при соблюдении установленных законодательством условий, в том числе связанных с возрастом автомобиля.