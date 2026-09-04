Главный советник президента Литвы: Меня удивляет, откуда Тихановская получает такую информацию 4 4.09.2026, 15:42

1,972

Дейвидас Матулёнис

Фото: Josvydas Elinskas/Elta

Литовская разведка не может подтвердить заявления о расширении военной инфраструктуры в Беларуси.

Литовская разведка на данный момент не видит роста угрозы со стороны Беларуси и не может подтвердить слова Светланы Тихановской о наращивании военной инфраструктуры в этой стране, сказал главный советник президента по вопросам нацбезопасности Дейвидас Матулёнис, сообщает Delfi.

«Меня немного удивляет, откуда Тихановская получает такую информацию. Я сегодня специально дополнительно интересовался — у наших служб нет такой информации», — сказал 3 сентября в интервью LRT Матулёнис.

По его словам, Литва на данный момент не фиксирует роста военной агрессии в Беларуси. На территории Беларуси дислоцированы российские военные объекты, но новых маневренных сил, которые значительно повысили бы угрозу для Латвии, Литвы и Польши, замечено не было.

«Да, там есть некоторые российские военные объекты, но каких-то новых маневренных сил, которые создавали бы непосредственную угрозу для Литвы, Латвии или Польши, мы точно не видим», — сказал советник президента.

По словам Матулёниса, о готовности к военной операции свидетельствовал бы рост числа российских военных в Беларуси. Такие перемены литовская разведка и разведки союзников быстро заметили бы.

«Не только наша, но и информация партнеров — наша разведка видит это достаточно хорошо», — подчеркнул Матулёнис. «Сегодня я сказал бы, что это слова Тихановской — мы не можем их подтвердить», — добавил он.

Матулёнис высказался и за сохранение каналов коммуникации с белорусским режимом, хотя более тесные отношения, по его мнению, развивать не стоит. Наличие таких каналов, по словам Матулёниса, поможет избежать кризисов и дополнительной эскалации.

«Это не обязательно должно быть на высшем политическом уровне. Даже противники, даже воюющие страны всегда поддерживали коммуникацию», — акцентировал он.

Но для потепления отношений с Беларусью пока нет оснований, поскольку режим Александра Лукашенко по-прежнему поддерживает войну России против Украины.

«Мы не видим со стороны Беларуси доброжелательных действий в отношении нас. И Беларусь в той или иной форме продолжает поддерживать войну России против Украины. Поэтому я не думаю, что настало время для потепления отношений с Беларусью», — подчеркнул советник президента.

Он также заметил, что Литва не видит оснований для изменения позиции по отношению к транзиту калия из Беларуси, несмотря на решение США смягчить часть санкций в отношении этой страны.

Матулёнис также не поддерживает мнение о том, что конфронтация между Россией и НАТО на данный момент достигла пика с 2022 года.

«Нет, не могу сказать. На сегодняшний день вероятность военного вторжения практически равна нулю. Однако угрозы саботажа и диверсий сохранились. Может, сейчас они стали активнее, увеличилась агрессия, цель которой — запугивание общества и снижение помощи Украине через эти диверсии», — сказал Матулёнис.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com