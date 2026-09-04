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Буданов рассказал о тайных контактах с Пригожиным

  • 4.09.2026, 15:32
  • 1,818
Буданов рассказал о тайных контактах с Пригожиным
КИРИЛЛ БУДАНОВ
ФОТО: ТСН

Их переговоры продолжались вплоть до мятежа «Вагнера» против Кремля.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, который также возглавляет украинскую делегацию на переговорах со страной-агрессором Россией, рассказал, что поддерживал контакты с российской военной разведкой (ГРУ) и ЧВК Вагнер, пишет New York Times в пятницу, 4 сентября.

На фоне публичных переговоров между представителями Украины и РФ, проходивших с начала полномасштабного вторжения, за кулисами велись переговоры на более низком уровне. По словам Буданова, он часто общался с главой ГРУ адмиралом Игорем Костюковым. Впервые они провели переговоры в 2022 году при посредничестве Турции по вопросу открытия черноморских судоходных каналов для перевозки зерна.

«За эти годы нам удалось достичь значительных результатов, в частности, в вопросах военнопленных», — сказал Буданов.

Он поддерживал этот диалог даже тогда, когда украинская разведка нанесла Костюкову значительные потери во время штурма опорного пункта ГРУ на цементном заводе в Волчанске в 2024 году. В ходе этой операции погибло много бойцов Костюкова, пишет NYT.

Буданов также сообщил, что регулярно общался с Евгением Пригожиным — основателем российской военной компании Вагнер. Их переговоры, по словам главы ОП, продолжались вплоть до мятежа Вагнера против Кремля в 2023 году и гибели Пригожина в результате взрыва самолета.

По словам Буданова, одной из главных причин, по которой он в январе 2026 года согласился стать руководителем Офиса президента, была возможность возглавить переговоры.

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