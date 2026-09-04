DW: Путин упорно отрицает новую мобилизацию в России 5 4.09.2026, 15:18

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При этом российская армия несет тяжелые потери на фронте.

Путин заявил, что Москва не планирует проводить новую мобилизацию для войны против Украины. По его словам, сейчас для этого якобы нет необходимости, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Путин назвал сообщения о подготовке нового призыва «дезинформационной кампанией противника».

«Сегодня нет никаких обстоятельств, которые требовали бы мобилизации», — заявил Путин.

По его словам, распространение подобных слухов связано в том числе с предстоящими выборами в Государственную думу. Путин утверждает, что российская армия пополняется исключительно за счет добровольцев, подписывающих контракты.

В 2022 году, вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину, российские власти объявили частичную мобилизацию. Решение вызвало серьезное недовольство внутри страны и спровоцировало массовый выезд мужчин призывного возраста за границу.

С тех пор Кремль неоднократно опровергал информацию о подготовке нового призыва. На этой неделе Путин уже называл подобные сообщения «полной чепухой» и «информационной атакой».

При этом российская армия несет тяжелые потери на фронте, тогда как власти сталкиваются со все большими трудностями при наборе новых военнослужащих по контракту. Возможности пополнения армии за счет добровольцев постепенно сокращаются.

Говоря о возможном завершении войны, Путин заявил, что шанс на мир якобы существует. Однако, по его словам, окончательное решение должно быть принято непосредственно Россией и Украиной.

«Есть ли шанс? На мой взгляд, да, он есть», — сказал Путин.

Одновременно российский президент обвинил Киев в «государственном терроризме» после предупреждений Владимира Зеленского об опасности полетов над российской территорией.

На фоне ударов украинских беспилотников Москва также попыталась заверить иностранные авиакомпании в безопасности своего воздушного пространства. Российское транспортное ведомство заявило, что предоставило перевозчикам дополнительные разъяснения относительно мер безопасности в аэропортах и воздушном пространстве страны.

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