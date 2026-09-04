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НПЗ в Кстово и Усть-Луге остановились после ударов Украины

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  • 4.09.2026, 15:10
НПЗ в Кстово и Усть-Луге остановились после ударов Украины

Один из заводов входит в топ-5 самых крупных в России.

Силы обороны подтвердили остановку двух крупных предприятий нефтеперерабатывающей промышленности России. Речь идет о НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово и комплексе «НОВАТЭК-Усть-Луга».

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что известно об остановке заводов

По результатам анализа дополнительных данных, в Генштабе подтвердили остановку работы нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области. Предприятие поразили еще 26 августа.

Также подтверждена остановка работы комплекса «НОВАТЭК-Усть-Луга» в поселке Слободка Ленинградской области.

Что поразили на «НОВАТЭК-Усть-Луге»

По данным Генштаба, при ударе 1 сентября на предприятии поразили трубопроводы между насосной станцией выдачи нефти и резервуарами – произошел разлив нефтепродуктов на площади 200 квадратных метров. Также под удар попали установка переработки первичного газового конденсата и две колонны гидрокрекинговой установки.

Кроме того, зафиксировано горение трубопровода в резервуарной группе по разливу нефтепродуктов на площади 250 квадратных метров.

В Генштабе подчеркнули, что оба предприятия задействованы в обеспечении потребностей российских вооруженных сил.

Напомним, НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово входит в топ-5 крупнейших в России и регулярно становится целью Сил обороны.

Еще в июле ВСУ поразили это предприятие – тогда под удар попала установка первичной переработки нефти, а расстояние до цели от границы составило около 800 километров.

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