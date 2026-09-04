НПЗ в Кстово и Усть-Луге остановились после ударов Украины

НПЗ в Кстово и Усть-Луге остановились после ударов Украины1
- 4.09.2026, 15:10
Один из заводов входит в топ-5 самых крупных в России.
Силы обороны подтвердили остановку двух крупных предприятий нефтеперерабатывающей промышленности России. Речь идет о НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово и комплексе «НОВАТЭК-Усть-Луга».
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Что известно об остановке заводов
По результатам анализа дополнительных данных, в Генштабе подтвердили остановку работы нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области. Предприятие поразили еще 26 августа.
Также подтверждена остановка работы комплекса «НОВАТЭК-Усть-Луга» в поселке Слободка Ленинградской области.
Что поразили на «НОВАТЭК-Усть-Луге»
По данным Генштаба, при ударе 1 сентября на предприятии поразили трубопроводы между насосной станцией выдачи нефти и резервуарами – произошел разлив нефтепродуктов на площади 200 квадратных метров. Также под удар попали установка переработки первичного газового конденсата и две колонны гидрокрекинговой установки.
Кроме того, зафиксировано горение трубопровода в резервуарной группе по разливу нефтепродуктов на площади 250 квадратных метров.
В Генштабе подчеркнули, что оба предприятия задействованы в обеспечении потребностей российских вооруженных сил.
Напомним, НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово входит в топ-5 крупнейших в России и регулярно становится целью Сил обороны.
Еще в июле ВСУ поразили это предприятие – тогда под удар попала установка первичной переработки нефти, а расстояние до цели от границы составило около 800 километров.