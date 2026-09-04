Албания не пустила в свой порт танкер «теневого флота» России 4.09.2026, 15:46

Судно вывезло сотни тысяч тонн российского топлива.

29 августа этого года Албания запретила заходить в порт Дуррес нефтяному танкеру, принадлежащему теневому флоту страны-агрессора России. В базу данных War&Sanctions Главное управление разведки внесло это судно 26 января 2026 года как фигуранта теневого флота.

Об этом сообщили в ГУР Украины.

С начала 2025 года этот танкер вывез на экспорт не менее 452 тысяч тонн российского топлива.

Отмечается, что судно HANUMAN уже длительное время находится под пристальным мониторингом украинской военной разведки. В списки представителей теневого флота России этот танкер внесли 26 января текущего года.

В ГУР подчеркнули, что такие суда, используя высокорискованные и обманчивые методы судоходства, помогают России обходить международные санкции и направлять доходы от продажи нефти на финансирование войны.

«Более того, такие суда представляют опасность для международного судоходства и экологии целых регионов, ведь они отключают трекеры, совершают опасные маневры и в большинстве случаев не соответствуют современным экологическим нормам», — отметили в ГУР.

Так подчеркнули, что решение Албании не допустить HANUMAN в свой порт – важное свидетельство международной санкционной солидарности.

В украинской разведке отметили, что с начала 2025 года танкер вывез на экспорт не менее 452 тысяч тонн российского топлива.

Маршруты судна пролегали из порта Новороссийск в Турцию, Сенегал, ОАЭ, а также в перевалочный район вблизи итальянского города Аугуста.

Логистическим обеспечением этих рейсов занималась российская компания «Альтопрае Марин» из Новороссийска. Эту структуру основал и возглавляет один из топ-менеджеров из окружения подпадающего под санкции российского олигарха Геннадия Тимченко – близкого соратника диктатора Владимира Путина, сообщили в ГУР.

Компания известна системным обслуживанием танкеров теневого флота, в частности EVENTIN, находящегося под санкциями ЕС, Швейцарии, США, Великобритании, Канады и Украины, и CORDELIA MOON, который находится под санкциями Великобритании, Канады, ЕС, Швейцарии, Австралии и Украины. Оба судна связаны с инцидентами, угрожавшими экологической безопасности.

«Альтопрае Марин» из Новороссийска вовлечена в операции судов, принадлежащих компании «Роузвуд Шиппинг» Оксаны Марченко – супруги государственного изменника, кума Путина и подозреваемого в разграблении украинских ресурсов Виктора Медведчука.

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