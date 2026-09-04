Еще один кризис путинской России Алексей Копытько

4.09.2026, 15:59

Алексей Копытько

Война добралась до книжных полок.

Много написано о страданиях российской нефтепереработки и ряда других отраслей. Для сравнения несколько цифр и тезисов по поводу российского книгоиздания/книготорговли. Ибо бытует устойчивое мнение, что в Украине всё плохо, а там в данной сфере все хорошо. Оказывается – не все.

Фонд Карнеги месяц назад опубликовал материал Галины Юзефович, где собран ряд полезных ремарок. Также буквально вчера на книжной ярмарке в Москве поделились фактами / тенденциями российское Минцифры и монструозный конгломерат «Эксмо». С учётом контекста получается такое.

Книжная отрасль в РФ долгое время опиралась на значительную поддержку государства. Экспансия, мягкая сила, всё вот это. Но в последние годы ситуация ухудшилась вследствие совпадения целого комплекса политических и экономических факторов.

Всё обострилось с 2022 года. Неожиданно, правда?

Произошел разрыв части связей с западными партнёрами. Но это полбеды. Основной негатив продуцируют российские особенности.

1. С 2022 года вводятся ограничения на книги, где фигурируют или к созданию которых причастны различные неподобающие, по мнению Кремля, субъекты / объекты: иноагенты, нежелательные организации, ЛГБТ, психоактивные вещества… Например, с марта 2026 года книготорговцам предписано маркировать и обособлять издания, где фигурируют наркотики.

Прелесть в том, что нормативная база построена на положениях, которые можно гибко трактовать. Например, «упоминание» наркотиков – это одна маркировка и одна ответственность в случае нарушений. А вот «пропаганда» – это гораздо жестче. Упоминание от пропаганды правильно отличают лишь проверяющие / карающие органы. И привет.

Одно дело – некорректно упаковать иноагента и получить штраф. Совсем другое – схлопотать обвинение в пособничестве нежелательной организации. Это очень близко к тюрьме.

Отдельная прелесть – де-факто нет никаких сроков давности и ограничений по времени. Списки неблагонадёжных персонажей увеличиваются внезапно. Приходится не только маркировать, но и изымать напечатанные книги, которые буквально вчера не несли никакой угрозы, а сегодня являются поводом для претензий со стороны государства.

Проще не связываться и превентивно зачищать всё подозрительное.

Последствия?

Цитата из Юзефович: «При буквальном соблюдении закона о нежелательных организациях научные и публичные библиотеки рискуют потерять 10–15% своих фондов, а некоторые муниципальные … все 50%, а то и 70%. В первую очередь, как ни парадоксально, под удар попадает русская классика. Именно ее переиздания и закупку для библиотек в 1990-е и 2000-е годы активно финансировали зарубежные институции»…

2. В 2026 году ухудшились экономические условия. Книгоиздатели и книготорговцы оказались под прессом тех налогов, которые Кремль поднял / ввёл для финансирования войны. От высокого НДС до необходимости платить налоги со значительно меньшего оборота. И т.д.

Ассортимент книг снизился на 11% к прошлому году. Совокупный тираж всех изданных в России книг сократился на 26%. Это худший результат за пять лет, «включая ковидные годы». Средний тираж книги упал на 16,9% — в последний раз сопоставимые цифры были во время кризиса 2008–2009 годов. В первом квартале 2026 года книги дорожали на 18,5% быстрее, чем за аналогичный период годом ранее…

3. Добавились кинетические санкции против логистики, обслуживающей российскую оккупационную группировку, от чего пострадала и книготорговля.

В 2025 г. в России 54% книжного рынка, или 59,8 млрд руб., составили продажи бумажных книг на маркетплейсах.

В январе – июле 2026 г. продажи книг на Wildberries выросли на 18% в деньгах и на 23% в штуках, всего за этот период на маркетплейсе было заказано 85 млн экземпляров.

В январе – июле продажи книг на Ozon «выросли на 20%».

А потом «видимо что-то случилось» (с).

Российские издатели оценивают сгоревшее в 14-15 млн экземпляров на примерно 6 млрд рублей. Плюс изменилась модель работы платформ, вырастут издержки.

Как следствие: ожидают падение коммерческих продаж бумажных книг на 4,4% в деньгах в сравнении с 2025 г. до 106 млрд руб. (это без учёта инфляции и роста издержек), в экземплярах – на 9,4% до 209 млн штук.

Но это ж не предел.

4. Ещё одно веяние времени, на которое жалуются столпы книжного рынка РФ – растут проблемы с кадрами, люди меняют профессию. Не только из-за низких доходов – многих утомило нарастающее мракобесие, когда нужно снова и снова шерстить тексты на предмет возникших компрометирующих обстоятельств, которые завтра опять изменятся…

Итого (по Юзефович): «…В переводе на общедоступный язык это означает, что издатели стали выпускать намного меньше разных книг, тиражи этих книг тоже стали намного меньше, российские читатели их намного меньше покупают, и книги стали намного дороже».

В совокупности это приводит и к закрытию книжных, и к оттоку авторов, и ко многим другим проблемам.

Россия, даже с учётом внутренних нюансов и мировых тенденций к изменению способов потребления контента, была массово читающей страной. Книги – хоть и не бензин, но эта ситуация – очередной раздражитель, очередная капля.

Вопрос «ради чего это всё?» возникает в новых и новых сферах…

Алексей Копытько, Telegram

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