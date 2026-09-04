В Беларуси уникальную старинную усадьбу продали всего за $30 3 4.09.2026, 16:08

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Фото: onliner.by

Покупателем стала строительная компания из Минска.

Сегодня на аукционе продали комплекс заброшенных хозпостроек, относящихся к бывшей усадьбе Хрептовичей в Гродненской области. В народе ее называют мелодично — «Мурованка Хрептовичей». Руинам долго не могли найти хозяина — и вот чудо случилось. Исторический объект ушел в добрые руки по цене одного похода в продуктовый магазин — всего за 94,5 рубля, сообщает Onlíner.

Напомним краткую историю построек. Иоахим Хрептович — один из прогрессивных помещиков своего времени. У семейства была своя усадьба в агрогородке Щорсы, а в километре от нее в начале XIX века был построен хозяйственный двор, который и получил название Мурованка. Там производили сыр по швейцарским технологиям, работали маслобойня и лесопилка, разводили лошадей.

Фото: onliner.by

Хозпостройки пытались продать аж шесть раз — первый аукцион прошел в июне 2025 года. Тогда объект оценивали амбициозно — в 297 662 рубля. Такова реальная оценочная стоимость объекта. Но лишь бросовая цена наконец-то привлекла инвесторов. Торги состоялись сегодня. Хотя как таковых торгов и не было:

— Один из двух зарегистрировавшихся участников передумал, поэтому Мурованка досталась покупателю по начальной цене плюс 5%, то есть за 94,5 рубля, — пояснили в «БУТБ-Имуществе». — Покупатель — строительная организация из Минска. Раскрывать дальнейшие планы не захотели.

Фото: onliner.by

Объект не охраняется государством, но участок имеет историко-культурное назначение, поэтому покупателю нужно будет выполнить определенные условия. Деятельность на объекте следует начать не позже чем через два года после покупки, реконструкцию — не позже чем через пять лет.

Использование участка под жилую, административную, торговую или иную застройку доступно по согласованию с Министерством культуры Республики Беларусь.

Фото: onliner.by

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