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В Молдове стартовали военные учения с участием США и Румынии

  • 4.09.2026, 16:14
В Молдове стартовали военные учения с участием США и Румынии

Маневры продлятся две недели.

В Молдове в ближайшие две недели будут проходить военные учения «Огненный щит», в которых также примут участие румынские и американские военные, сообщает Newsmaker.

С 4 по 19 сентября в Молдове будут проходить военные учения «Огненный щит» с участием военных из Молдовы, Румынии и США.

Учения будут проходить на территории учебных центров в разных частях страны. Цель – повышение оперативной совместимости между армиями трех стран. Руководящую роль будет играть Молдова.

В Минобороны Молдовы сообщили, что в связи с маневрами на дорогах можно будет видеть военную технику. Переброски будут осуществляться преимущественно в ночное время.

Учения «Огненный щит» проводятся ежегодно с 2015 года.

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