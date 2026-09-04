Путин подарил Китаю уже $27 миллиардов на скидках за российскую нефть 6 4.09.2026, 16:28

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Пекин продолжает зарабатывать на зависимости Москвы.

Ставший крупнейшим покупателем российской нефти после начала войны с Украиной и санкций Запада, Китай продолжает получать многомиллиардную выгоду от поставок российских баррелей со скидками, пишет The Moscow Times.

Общий экономический эффект, полученный КНР от нефтяного сотрудничества с Москвой, достиг $27 млрд, сообщил на открытии VIII Российско-китайского энергетического бизнес-форума глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, эта оценка основана на цифрах с 2022 года. Именно тогда в Китай начали отправляться танкеры из российских портов, которые прежде обслуживали клиентов в Европе. Сейчас доля российской нефти в Китае достигла рекордных 27%, общий объем поставок превысил 100 млн тонн в год, а за первые 7 месяцев текущего года достиг 67 млн тонн, привел статистику Сечин.

«Благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой совокупный экономический эффект, полученный Китаем начиная с 2022 года, составляет, по нашей оценке, $27 млрд», — рассказал глава «Роснефти». По текущему курсу экономия Китая составляет 2,3 трлн рублей - сумму, которая равна полутора годовым бюджетам Московской области (1,6 трлн рублей) и четырем годовым бюджетам крупных регионов, таких как Красноярский край или Свердловская область (552 и 527 млрд рублей соответственно).

По данным Argus Media, на конец августа сорт Urals в российских портах продавался со скидкой $26-27 за баррель Brent. Часть этого дисконта уходит в карманы перевозчиков, которые доставляют нефть «теневым флотом» в азиатские порты. Однако и при прибытии в Китай нефть РФ стоит дешевле аналогов из других стран.

По оценкам Института Гайдара, максимального уровня — 16% к ценам других поставщиков в КНР — скидки достигали летом 2022 года. К концу 2023 года средняя скидка для китайских клиентов сократилась до 5% к Brent, в 2024 году практически исчезла, а в 2025-м — снова начала увеличиваться: 2,8% в первом квартале, 6,3% — во втором. К концу года, после введения санкций в отношении «Роснефти» и «Лукойла» они достигали 8,3%.

Индия — второй по величине покупатель нефти из России после Китая — сэкономила на скидках российских нефтяников $12,6 млрд за 2022-25 гг., писала Indian Express со ссылкой на таможенную статистику. В 2022 году индийские НПЗ сэкономили $4,873 млрд, в 2023-м — $5,411 млрд, в 2024-м — $1,45 млрд, а за первую половину 2025-го — еще $835 млн. «Покупатели требуют дополнительную компенсацию за санкционные и логистические риски, поэтому рост мировых цен лишь частично отражается на стоимости российского сорта нефти», — отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

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