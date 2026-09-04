На белорусских трассах ИИ начал выслеживать лосей 1 4.09.2026, 16:36

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Новая система предупреждает водителей, когда зверь приближается к дороге.

Обычный дорожный знак «Дикие животные» только предупреждает водителей, что на дорогу может выбежать зверь. На двух участках белорусских трасс — М6 в Воложинском районе и М10 в Речицком районе — теперь работает более современная система. Когда знак начинает мигать жёлтым, а на электронном табло появляется предупреждение, это означает, что животное уже находится неподалёку от дороги, пишет издание «Смартпресс».

Принцип работы системы довольно прост. Специальный переход контролируют камеры с видеоаналитикой. Когда они замечают животное, приближающееся к дороге, водителей предупреждают световым сигналом на дорожном знаке и сообщением на электронном табло. Сигнализация работает до тех пор, пока зверь не покинет опасную зону.

Минтранс подчеркивает, что мигание знака на таком участке означает реальную опасность появления животного на проезжей части.

Внедрение таких систем связано с ростом числа аварий с дикими животными. В 2025 году в Беларуси зарегистрировали 4998 случаев обнаружения погибших или травмированных в результате ДТП диких животных — на 32,3% больше, чем годом ранее. Всего пострадали или погибли 5100 животных.

Больше всего среди них было косуль — 3526. На втором месте оказались лоси — 1111.

Рост числа таких происшествий продолжился и в 2026 году. За первый квартал Белорусское общество охотников и рыболовов сообщило уже о 932 ДТП с охотничьими животными, в которых погибли или получили травмы 957 зверей. Это на 210 случаев больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Среди возможных причин называют увеличение транспортного потока, рост численности диких животных и сезонное расселение молодняка.

К наиболее опасным в этом плане дорогам общество относит М2 Минск — Национальный аэропорт Минск, М6 Минск — Гродно — граница Польши, М1 Брест — Минск — граница России, М4 Минск — Могилев и М5 Минск — Гомель.

Таким образом, новая система появилась на одной из трасс, где проблема столкновений с животными особенно заметна.

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