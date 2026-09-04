Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву и Киев 5–6 сентября

Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву и Киев 5–6 сентября4
- 4.09.2026, 16:44
Это станет их первой совместной поездкой в Украину.
Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут в ближайшие выходные посетить Москву и Киев, чтобы продолжить переговоры о прекращении войны России против Украины.
По информации российского государственного агентства ТАСС, Уиткофф и Кушнер планируют приехать в Москву в субботу, 5 сентября, а в воскресенье, 6 сентября, отправиться в Киев. О возможном визите также сообщает Kyiv Independent.
Однако поездка американских представителей в Киев пока не подтверждена. Издание Kyiv Independent со ссылкой на свой источник сообщило, что Уиткофф якобы начал опасаться визита из-за российских обстрелов украинской столицы. Рассматриваются и другие варианты проведения встречи.
Ранее Владимир Зеленский говорил, что представители Трампа подтвердили возможность своего приезда в Украину.