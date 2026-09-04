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Российский дрон ударил по кабинету главы СБУ в Киеве

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  • 4.09.2026, 17:03
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Российский дрон ударил по кабинету главы СБУ в Киеве

Зеленский поручил подготовить «зеркальный» ответ.

Сегодня российский дрон попал в здание Службы безопасности Украины в центре Киева. Беспилотник ударил по кабинету главы СБУ Александра Поклада. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам разговора с Покладом.

«К сожалению, произошло попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской улице в Киеве напротив Софийского собора. Все экстренные службы на месте. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Дрон был направлен прямо в кабинет главы СБУ в этом здании», – подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, он «поставил перед Покладом задачу адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда всё будет подготовлено».

«Наши военные поддержат этот ответ», – заявил Зеленский.

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