В аэропорту Сочи начались перебои с заправкой самолетов

В аэропорту Сочи начались перебои с заправкой самолетов3
- 4.09.2026, 17:27
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Это произошло после атаки на нефтебазу.
В аэропорту Сочи возникли сложности с заправкой воздушных судов, авиаперевозчики пока вынуждены пользоваться услугами только одного топливного оператора. Ограничения ввели после ночной атаки дронов на местную нефтебазу. Об этом пишет российское СМИ «Верстка».
Как указано в авиационном уведомлении NOTAM, в настоящее время заправка в аэропорту осуществляется исключительно «ЛУКОЙЛом».
«Заправка в аэропорту Сочи осуществляется только топливным оператором ООО «ЛУКОЙЛ» по техническим причинам; авиакомпаниям необходимо подтвердить обеспечение заправки у этого оператора», – говорится в NOTAM.
По имеющимся данным, ограничение будет действовать в течение суток – с сегодняшнего дня, с 13:35 по московскому времени, до 13:30 следующего дня. Это распоряжение заменило предыдущее, введенное ранее в тот же день, в котором говорилось о полном запрете заправки для всех топливных операторов.
Помимо дефицита заправочных мощностей, атака отразилась и на графике рейсов. Как сообщили в Росавиации, в целях обеспечения безопасности полетов в аэропорту Сочи временно ограничили прием и выпуск самолетов.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что возгорание резервуаров может существенно осложнить топливную ситуацию в городе. В то же время он заверил, что бензин и дизельное топливо поставляются в достаточном количестве, хотя на отдельных АЗС уже фиксируются попытки искусственно создать дефицит.