В Минске подсобку продали в восемь раз дороже стартовой цены 7 4.09.2026, 17:14

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За 17 «квадратов» развернулась настоящая борьба.

В Минске продолжается продажа подсобок в старом жилом фонде. На удивление, такая недвижимость оказалась весьма популярной. Первый аукцион прошел бурно: 16-метровое помещение подорожало с 7600 до 115 000 рублей. Во втором начальная цена выросла с 7600 до 96 900 рублей. Сегодня прошли третьи торги. Каков итог?

Сегодня продавали подсобку в доме на 2-м переулке Багратиона, 19. Ее площадь — 16,8 кв. м.

Начальная цена стартовала с 12 000 рублей. В процессе торгов она поднялась до 98 770.

— 30 участников вели активную борьбу за право собственности, — рассказывают в Государственном комитете по имуществу. — В результате начальная цена лота выросла более чем в восемь раз. Высокая конкуренция подтверждает: спрос на коммерческие площади в Минске стабильно растет, инвесторы готовы активно бороться за перспективные объекты.

14 сентября пройдут еще одни торги. Будут искать владельцев для очередного нежилого изолированного помещения на улице Клумова, 5 —19.

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