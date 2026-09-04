Белорусский футболист перейдет в сильнейшую команду Хорватии 4.09.2026, 17:31

ЕГОР МОЛЧАН

ФОТО: БОРИС САМКОВИЧ

18-летний Егор Молчан станет игроком загребского «Динамо».

Вингер Егор Молчан станет футболистом загребского «Динамо». Он официально присоединится к клубу в августе в день своего совершеннолетия.

В этом году 17-летний футболист дебютировал на взрослом уровне. За полгода Егор сыграл в 14 матчах за основной состав минского «Динамо» и оформил 2 + 2 по системе «гол+пас», зарекомендовал себя как хороший дриблер и получил неофициальный статус одной из главных надежд поколения в белорусском футболе, пишет Onlíner.

Ранее Молчан не отправился с минским «Динамо» на еврокубковые матчи. Как говорил главный тренер «бело-синих» Александр Шагойко, у него повреждение.

Недавно Егора включили в заявку загребского «Динамо» на учебно-тренировочные сборы, а накануне на канале Croatian football в соцсети X выложили пост, где сообщается о полноценном подписании Молчана 13 августа, когда ему официально исполнится 18 лет. Также отмечается, что ранее Егор отклонил предложения испанских «Леванте» и «Валенсии», чтобы подписать контракт с хорватским клубом.

Чем известен этот клуб?

Загребское «Динамо» — сильнейший и самый титулованный клуб. 26-кратный чемпион Хорватии, 17 раз обладатель Кубка Хорватии. В последний раз «динамовцы» оформили чемпионство этой весной. Помимо этого, в активе клуба шесть суперкубков и регулярные выходы в групповые стадии еврокубков.

Президентом «Динамо» является Звонимир Бобан — культовая фигура в истории хорватского футбола. Он долгое время выступал за «Милан», а вместе со сборной Хорватии в 1998-м становился бронзовым призером чемпионата мира.

Как сообщил журналист Никита Лычев, минское и загребское «Динамо» утрясли все тонкости соглашения. А это значит, что в ближайшее время 18-летний вингер отправится в Хорватию и присоединится ко второй команде «Динамо».

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