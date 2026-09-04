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В Польше начали рассылать мобилизационные карты

  • 4.09.2026, 17:53
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В Польше начали рассылать мобилизационные карты
Фото: Dowództwo Generalne

Их получают не только резервисты, но и гражданские специалисты.

В Польше военнообязанные начали получать мобилизационные карточки. Об этом 4 сентября пишет RMF24.

Документ рассылают в первую очередь солдатам запаса, однако его могут получить и гражданские – специалисты в ключевых для армии областях, в том числе врачи, IT-специалисты и логисты, пишет СМИ.

Карта подтверждает присвоение лицу мобилизационного назначения, в ней указаны воинская часть и место, куда необходимо срочно прибыть в случае всеобщей мобилизации или начала войны.

Представители Центрального военного центра рекрутинга заявили журналистам, что это стандартная ежегодная процедура. Таким образом армия заранее хочет закрепить часть людей за конкретными задачами и в кризисной ситуации не начинать с нуля.

За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность – до трех лет заключения. В то же время в польской армии существуют исключения, в том числе по возрасту, здоровью, запрещено служить осужденным по уголовным статьям без условного освобождения, а в семьях не мобилизуют обоих родителей несовершеннолетних детей сразу.

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