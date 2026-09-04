Водолаз наткнулся на невероятный клад у берегов Сардинии 6 4.09.2026, 17:57

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Иллюстрационное фото

На дне лежали десятки тысяч древнеримских монет.

Водолаз, исследовавший заросли морской травы у берегов Арцакены на Сардинии, заметил на морском дне нечто блестящее металлом, и это оказалось началом необычайного открытия. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Отмечается, что за этим последовало извлечение более 30 000 позднеримских бронзовых монет, состояние сохранности которых официальные лица назвали исключительным. Спустя почти три года находка всё ещё находится в процессе каталогизации, судебных разбирательств и решения нерешённых вопросов о её происхождении.

Открытие, сделанное 25 мая 2023 года, быстро переросло из единичного любопытного наблюдения в полномасштабную операцию по извлечению, в которой участвовали многочисленные подразделения итальянских правоохранительных органов и органов по охране культурного наследия.

Клады монет такого размера встречаются редко, и его обнаружение, разбросанного по морскому дну, а не захороненного на суше, порождает заманчивую возможность кораблекрушения, о существовании которого никто не знал. Этот вопрос, наряду со спорами о том, кто заслуживает признания и вознаграждения за находку, поддерживал интерес к истории ещё долго после её первых заголовков.

«Чтобы понять, почему именно этот клад имеет такое значение, необходимо взглянуть за пределы простого масштаба найденного, поскольку точное количество монет так и не было установлено, теория кораблекрушения, объясняющая, как монеты оказались на морском дне, остается неподтвержденной, а собственная юридическая борьба нашедшего клад за признание не увенчалась успехом», - сказано в статье.

Десятки тысяч монет, удивительно хорошо сохранившихся

Важно, что масштаб открытия - вот что отличает его от других. Министерство культуры Италии оценило общее количество более чем в 30 000 позднеримских бронзовых фолле, и есть вероятность, что реальное число достигает 50 000. Луиджи Ла Рокка, генеральный директор по археологии, изобразительному искусству и ландшафту региона, сказал:

«Найденные в водах Арцакены сокровища представляют собой одно из важнейших нумизматических открытий последних лет».

Сами монеты, фоллы (номинация, первоначально использовавшаяся римлянами, а затем принятая Византийской империей), были датированы министерством периодом между 324 и 340 годами н.э. Более поздняя презентация в Сассари в декабре 2023 года несколько уточнила этот временной промежуток. Исследователи датировали изученную выборку периодом от 324 до не позднее 345 года н.э., исходя из примерно 40 000 монет.

Интересно, что одна деталь остается неизменной во всех отчетах - состояние монет. Официальные лица назвали их сохранность необычайно превосходной и редкой, что является поразительным результатом для металлических предметов, находившихся под водой более полутора тысячелетий.

Неподтвержденная гипотеза о кораблекрушении

Когда водолазы обнаружили клад, он не был сосредоточен в одной аккуратной куче. Он был разбросан по двум большим участкам между пляжем и окружающими зарослями морской травы посидония. Водолазы, работавшие на месте находки, также обнаружили фрагменты амфор - узкогорлых сосудов с двумя ручками, которые римляне использовали для морской перевозки грузов.

Отмечается, что это сочетание - разбросанные монеты и обломки грузовых контейнеров - как раз тот тип свидетельств, который подпитывает теории о кораблекрушениях. В первоначальном заявлении министерства это рассматривалось как реальная возможность, но оно не подтвердило её.

Окончательная археологическая интерпретация, которая бы однозначно связывала монеты с затонувшим судном, не была опубликована, и формальный научный каталог клада не был обнародован. На данный момент затонувшее судно остаётся скорее правдоподобным объяснением, чем установленным фактом.

Юридическая неудача и неопределённое будущее на виду

Важно, что региональный суд Сардинии отклонил заявку водолазов на вознаграждение, постановив, что находка не была случайностью. Судьи отметили, что он использовал металлоискатель, и что территория уже была обозначена как археологически чувствительная, что, по их мнению, исключало защиту на основании «случайной находки».

Что касается самих монет, никто точно не знает, что будет дальше. Еще в декабре 2023 года официальные лица заявили, что некоторые из очищенных и каталогизированных предметов, вероятно, окажутся в городском музее Арцакены. Однако в мае 2026 года этого так и не произошло. Клад не был выставлен на всеобщее обозрение, и пока что и монеты, и история, стоящая за ними, ждут своего часа. Ла Рокка заявил:

«Находка подчеркивает богатство и важность археологического наследия, которое наше морское дно, по которому люди и товары ходили с самых ранних времен, до сих пор хранит и оберегает».

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