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Путин своеобразно отчитал визит главы ЦРУ в Москву

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  • 4.09.2026, 18:13
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Путин своеобразно отчитал визит главы ЦРУ в Москву
ДЖОН РЭТКЛИФФ
ФОТО: GETTY IMAGES

Россия резко усилила ракетные и дроновые атаки.

После неожиданного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву Россия резко усилила ракетные и дроновые атаки по Украине. Попытка Вашингтона убедить Кремль вернуться к переговорам не дала результата и могла, наоборот, укрепить решимость Путина добиться военной победы, пишет The Washington Post A (перевод — сайт Charter97.org).

За последние десять дней российские войска нарастили удары по украинской энергетике и водоснабжению, а также по супермаркетам и продовольственным складам. В Москве рассчитывают, что разрушение критической инфраструктуры усилит недовольство населения и заставит Киев пойти на территориальные уступки.

«У меня нет сомнений, что противник рухнет», — заявил Путин российским журналистам, демонстрируя уверенность в исходе войны.

По данным издания, во время встречи с главой ФСБ Александром Бортниковым Рэтклифф предупреждал российское руководство: продолжение войны в конечном счете ухудшит положение России. Он призывал вернуться к переговорам, указывая на слабость российской позиции.

Однако Москва восприняла этот сигнал иначе. Один из собеседников издания заявил, что Путин мог расценить попытку давления как признак слабости США. Российский академик, близкий к дипломатическим кругам, считает, что усиление ударов может быть сигналом Вашингтону: Кремль не собирается менять свою позицию.

При этом российское наступление на Донбассе практически остановилось, а дефицит бюджета к концу июля достиг $74,4 млрд. В стране также возник серьезный топливный кризис после украинских ударов по энергетической инфраструктуре.

Путин рассчитывает, что несколько месяцев войны окажутся для Украины тяжелее, чем для России. В Кремле также надеются на политические изменения в Европе и снижение поддержки Киева со стороны Запада.

«Путин действительно считает, что обстоятельства меняются в его пользу», — говорит аналитик Татьяна Становая.

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