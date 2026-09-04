Позитивная новость об авиаблокаде РФ 1 Антон Павлушко

4.09.2026, 18:10

8,318

Фото: TASS

Как россиянам закрывают небо.

Начиная с 22-го года у россиян закрыты гражданские аэропорты следующих городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк и Ростов-на-Дону + все в оккупированном Крыму. Во многих городах пассажирских аэропортов нет, так как их закрыли в 90-х или 2000-х годах – речь идет о Смоленске, Рязани, Туле, Орле и других.

Таким образом, с началом войны часть российского авиасообщения по периметру границы с Украиной уже закрыта. Весь авиатрафик переключился на железную дорогу и автотранспорт. Большинство вылетов идет из трех московских аэропортов, Питера и Сочи... Вот функционирование этого аэропорта в условной близости к границе очень удивляет. Краснодар тоже функционирует, но с постоянными паузами из-за дронов.

Итак, выглядит так, что нужно лететь-бомбить Москву, но там дроны как раз ждет все российское ПВО. Так же нужно летать чем-то дешевым и массовым, чтобы просто остановить работу, а не обязательно что-то сжечь. То есть логично ожидать много видео с дешевыми дронами-приманками в направлении Москвы, которые будут разбросаны на пути к московским аэропортам по лесам и полям российских регионов, но, к сожалению, на большинстве видео видны как раз пролеты классических «Лютых» и ФП-1/2.

Кроме авиасообщения, логично было бы так же останавливать российскую железную дорогу по периметру границы, но пока что это единичные удары. Или «странные» удары наподобие пораженных локомотивов в Иловайске или Дебальцево, которые относительно близко к линии фронта, но поезда там как-то ходят. Это странно. Что уже говорить о каких-то Валуйках.

Но в официальном заявлении о блокаде россиян в небе есть свой позитив. В российском небе летают десятки иностранных компаний – от единственного европейского оператора, сербской Air Serbia, до многочисленных туристических «операторов», которые довозят россиян до условного Стамбула, откуда уже они дальше летят по своим делам в разные Миланы и Лондоны.

Каждая такая иностранная компания вынуждена как-то реагировать на официальное заявление Украины в ICAO об опасности авиасообщения в России. Если или когда что-то упадет, то компании придется за это платить, и ее будут таскать по судам. Поэтому часть будет сокращать свое присутствие в России.

На иностранный трафик приходится 18,4% всех российских авиаперевозок. В свою очередь иностранцы контролируют 47% всего трансграничного трафика россиян. Если даже половина компаний уйдет с российского рынка, то россиянам либо придется частично компенсировать это собственными авиакомпаниями, либо просто отказаться от некоторых направлений. Видимо, где-то на это и рассчитаны такие заявления Украины.

Посмотрим, как и чем будет проходить авиаблокада России. Разовые акции по блокированию того или иного направления уже происходили неоднократно. Для того чтобы надолго парализовать всю московскую агломерацию, нужны сотни (тысячи?) дешевых дронов в день.

Антон Павлушко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com