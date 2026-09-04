В России умер известный пропагандист 4 4.09.2026, 18:38

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Алексей Вишневецкий

Соловьев назвал его «своим другом».

В России умер ведущий одного из главных пропагандистских телеканалов страны — «Россия 24» — Алексей Вишневецкий.

Как сообщают российские пропагандистские издания, за свою карьеру он успел поработать в печатных СМИ, на телевидении и в документалистике, а также работал на пропагандистских каналах «Россия 1» и «Россия-24».

О смерти коллеги рассказал российский пропагандист и телеведущий Владимир Соловьев, назвавший себя его давним другом. По его словам, их знакомство длилось около 40 лет, из них 15 лет Вишневецкий был его заместителем — сначала пять лет в службе документальных фильмов ВГТРК, а затем почти десять лет в Союзе журналистов России. Соловьев отметил, что покойный со временем стал «очень-очень известным» и «уважаемым» в своих кругах.

По имеющимся данным, пропагандист скончался в 61 год от инфаркта.

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